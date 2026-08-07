Gremios tienen puesta la esperanza en el nuevo presidente Abelardo De La Espriella: los mensajes que han dado antes de su posesión

Faltan pocas horas para que inicie oficialmente el Gobierno de Abelardo De La Espriella, luego de que tome posesión del cargo este 7 de agosto a las 3 de la tarde en Cali, la ciudad que eligió para el solemne acto. Detrás de De La Espriella hay miles de deseos y esperanza sobre la recuperación de distintos frentes del país, que parecen haber sido abandonados por el presidente saliente, Gustavo Petro.

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Es por ello que los empresarios y líderes gremiales han expresado su acompañamiento y ayuda al nuevo Gobierno, que llega con una tarea inmensa, recuperar la economía y con ello la estabilidad de miles de empresas.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que el país cierra un ciclo y abre otro, e hizo un llamado a construir soluciones colectivas por el beneficio general. Foto: NurPhoto via Getty Images

Horas antes de la posesión se conocieron mensajes de felicitación de distintos gremios. El primero en hacerlo fue el gremio de la Andi, presidido por Bruce Mac Master, quien a través de un trino aseguró que hoy es un día de cambios importantes para la vida de la nación, se cierra un ciclo y se abre otro.

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“Deberíamos estar de acuerdo en que queremos lo mejor para Colombia en estos cuatro años. A pesar de que muchas veces nos quieren definir como militantes de unas doctrinas u otras, lo que realmente nos define es que somos colombianos. Muchos de los grandes desafíos que requiere el país necesitan de la participación de todos en la construcción de soluciones. No para imponer la ideología de unos sobre otros, o el preconcepto de unos sobre otros, sino para construir soluciones por el beneficio general, teniendo en cuenta la opinión de todos”, detalló Mac Master en un trino.

Bruce Mac Master, de la Andi, reiteró que los grandes desafíos de Colombia requieren la participación de todos los sectores, más allá de diferencias ideológicas y políticas. Foto: Andi / Cortesía

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colomboamericana, Amcham, también se refirió al comienzo del nuevo Gobierno.

“El éxito de este Gobierno será también el éxito de Colombia. Alcanzarlo requerirá trabajo conjunto, diálogo y compromiso entre el sector público, el sector privado y la sociedad”, indicó.