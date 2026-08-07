Empresas

Gremios tienen puesta la esperanza en el nuevo presidente Abelardo De La Espriella: los mensajes que han dado antes de su posesión

La Andi, Amcham, además de otros gremios, se pronunciaron horas antes de la ceremonia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
7 de agosto de 2026 a las 9:44 a. m.
Horas antes de la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali, líderes gremiales expresaron mensajes de acompañamiento y disposición para trabajar con el nuevo Gobierno.
Horas antes de la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali, líderes gremiales expresaron mensajes de acompañamiento y disposición para trabajar con el nuevo Gobierno. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

Faltan pocas horas para que inicie oficialmente el Gobierno de Abelardo De La Espriella, luego de que tome posesión del cargo este 7 de agosto a las 3 de la tarde en Cali, la ciudad que eligió para el solemne acto. Detrás de De La Espriella hay miles de deseos y esperanza sobre la recuperación de distintos frentes del país, que parecen haber sido abandonados por el presidente saliente, Gustavo Petro.

Durante la instalación de la edición 29 del Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, Paula Cortés, presidenta de Anato, aseguró que la seguridad es vital para atraer más viajeros al país.
Anato le envía mensaje al nuevo Gobierno, proponiendo una agenda prioritaria del sector turismo para los primeros 100 días

Es por ello que los empresarios y líderes gremiales han expresado su acompañamiento y ayuda al nuevo Gobierno, que llega con una tarea inmensa, recuperar la economía y con ello la estabilidad de miles de empresas.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos, el 25 de junio de 2026, en Bogotá
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que el país cierra un ciclo y abre otro, e hizo un llamado a construir soluciones colectivas por el beneficio general. Foto: NurPhoto via Getty Images

Horas antes de la posesión se conocieron mensajes de felicitación de distintos gremios. El primero en hacerlo fue el gremio de la Andi, presidido por Bruce Mac Master, quien a través de un trino aseguró que hoy es un día de cambios importantes para la vida de la nación, se cierra un ciclo y se abre otro.

César Arias, un experto en financiamiento internacional
¿Quién es el gurú del crédito que tendrá la misión de capotear la deuda en el gobierno de Abelardo De La Espriella?

“Deberíamos estar de acuerdo en que queremos lo mejor para Colombia en estos cuatro años. A pesar de que muchas veces nos quieren definir como militantes de unas doctrinas u otras, lo que realmente nos define es que somos colombianos. Muchos de los grandes desafíos que requiere el país necesitan de la participación de todos en la construcción de soluciones. No para imponer la ideología de unos sobre otros, o el preconcepto de unos sobre otros, sino para construir soluciones por el beneficio general, teniendo en cuenta la opinión de todos”, detalló Mac Master en un trino.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Bruce Mac Master, de la Andi, reiteró que los grandes desafíos de Colombia requieren la participación de todos los sectores, más allá de diferencias ideológicas y políticas. Foto: Andi / Cortesía

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colomboamericana, Amcham, también se refirió al comienzo del nuevo Gobierno.

“El éxito de este Gobierno será también el éxito de Colombia. Alcanzarlo requerirá trabajo conjunto, diálogo y compromiso entre el sector público, el sector privado y la sociedad”, indicó.

Foro Paz Electoral Viernes, 31 de octubre de 2025 Sector empresarial, un actor clave para la democracia María Claudia Lacouture Presidenta de Amcham y exministra de Comercio, Industria y Turismo Modera: Laura Charry Editora central de SEMANA
María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia, afirmó que el éxito del nuevo Gobierno será también el éxito del país y pidió fortalecer el diálogo y el trabajo conjunto. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA