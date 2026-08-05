Un juez federal de Estados Unidos fijó para marzo de 2027 el inicio del juicio que definirá si la operación, valorada en cerca de 110.900 millones de dólares, puede seguir adelante o si, por el contrario, representa un riesgo para la libre competencia en la industria del entretenimiento.

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La información revelada señaló que el proceso judicial comenzará el 2 de marzo de 2027 y se extenderá durante aproximadamente 12 días. La demanda fue presentada por una coalición de fiscales generales de 12 estados de Estados Unidos y cuenta con el respaldo del Sindicato de Guionistas de América (WGA), que busca impedir la unión de las dos compañías.

Los demandantes sostienen que la integración de Paramount y Warner Bros. Discovery concentraría un mayor poder en el mercado audiovisual, lo que podría traducirse en una reducción de la competencia, afectar la producción de contenidos y limitar las opciones tanto para consumidores como para trabajadores de la industria.

La fecha del juicio representa un revés para las compañías, que esperaban resolver el litigio mucho antes. Paramount había solicitado que el caso se discutiera durante noviembre de este año, mientras que los demandantes defendían un calendario más amplio para preparar el proceso.

La decisión también tendría un impacto económico para Paramount. Según las condiciones pactadas en la negociación, si la operación no logra cerrarse dentro de los plazos establecidos, la empresa deberá asumir pagos periódicos a los accionistas de Warner Bros. Discovery mientras el acuerdo permanezca suspendido, lo que podría incrementar significativamente el costo total de la transacción.

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Pese al escenario judicial, Paramount ha reiterado que la adquisición fortalecerá su capacidad para competir con gigantes del entretenimiento y el streaming como Netflix, Disney y Amazon, además de impulsar nuevas inversiones en contenidos y tecnología.

La compañía sostiene que la operación ya ha obtenido el visto bueno de múltiples autoridades regulatorias fuera del proceso judicial que ahora enfrenta en Estados Unidos.

Mientras avanza el litigio, el futuro de una de las mayores operaciones empresariales de la industria del entretenimiento permanecerá en suspenso. La decisión que adopte la justicia estadounidense no solo definirá el destino de Paramount y Warner Bros. Discovery, sino que podría marcar un precedente para futuras fusiones entre grandes conglomerados de medios y plataformas de streaming.