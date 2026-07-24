Paramount acuerda postergar su fusión con Warner Bros tras demanda presentada

Paramount Skydance acordó postergar su fusión con Warner Brothers Discovery mientras se resuelve una demanda presentada por varios estados de Estados Unidos, dijo la empresa el viernes en un escrito judicial.

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Una jueza federal de California había ordenado a las empresas pausar temporalmente el acuerdo de 110.000 millones de dólares en un fallo del lunes, apenas dos días antes de que la Unión Europea diera una aprobación condicionada a la fusión.

Paramount Skydance has agreed to postpone its proposed $111 billion merger with Warner Bros. Discovery until after its antitrust trial with a coalition of state attorneys general.



Under the agreement, the deal cannot close until five days after the trial or June 1, 2027,… pic.twitter.com/moKfHJ6blQ — Variety (@Variety) July 24, 2026

Orden judicial

Un juez federal ordenó el lunes a Paramount yWarner Bros. Discoveryque detengan su fusión de 81.000 millones de dólares durante al menos dos semanas, lo que permitirá a los estados que impugnan el acuerdo tener más tiempo para que su caso se resuelva en los tribunales.

Doce estados, encabezados por California, demandaron la semana pasada para bloquear la compra de Warner por parte de Paramount, alegando que dicha combinación “extinguiría la competencia” en Hollywood y reduciría las opciones para los consumidores, en particular para los cinéfilos y los clientes de cable en todo Estados Unidos.

Paramount anunció por medio de sus voceros las medidas tomadas. Foto: Getty Images

Los fiscales estatales instaron a Warner y Paramount a no cerrar la transacción hasta que un tribunal tuviera tiempo de evaluar completamente sus argumentos.

Ante la negativa de las compañías, solicitaron una orden de restricción temporal, la cual fue concedida el lunes por la jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín.Esto abre la puerta a una posible medida cautelar preliminar que los estados también buscan para bloquear el acuerdo.

“Esta es una victoria crucial en nuestro caso para garantizar que esta megacombinación nunca vea la luz”, declaró el lunes el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado. “La historia demuestra lo que sucede cuando unas pocas personas tienen un gran poder sobre mercados fundamentales para la vida de los estadounidenses: menos oportunidades para más personas, peores productos y servicios para todos”.

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Una alianza entre Warner y Paramount reuniría a dos de los cinco últimos estudios tradicionales de Hollywood, además de numerosas cadenas de televisión, títulos que llenan las plataformas de streaming y medios de comunicación. HBO Max de Warner, títulos populares como “Harry Potter” e incluso CNN estarían bajo el mismo paraguas que CBS, propiedad de Paramount, películas como “Top Gun” y el servicio de streaming Paramount+.

Paramount, que fue adquirida por Skydance el año pasado, ha prometido defender enérgicamente su adquisición y destaca las aprobaciones regulatorias que el acuerdo ha recibido en otros ámbitos, incluida la administración del presidente Donald Trump el mes pasado.

*Con información de AFP.