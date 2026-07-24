Naturgas rechazó declaraciones del gerente de Colgas, afirmando que aumentará el precio del gas natural: “Sin sustento técnico”

En la mañana de este 24 de julio, la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, se refirió a las recientes declaraciones que dio el gerente de Colgas, Didier Builes, quien aseguró que hay un preocupante panorama en la industria de gas y que este podría aumentar en los próximos meses.

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El gremio aseguró que estas afirmaciones son imprecisas y sin sustento técnico, que solo generan confusión y desinforman a los usuarios. Precisaron que en los últimos años, tanto el gas natural como el gas licuado del petróleo (GLP) han complementado su oferta local con importaciones para atender la demanda nacional.

Naturgas defendió que el mercado del gas natural en Colombia opera bajo un esquema regulado y que los precios dependen de múltiples variables, no de un único factor. Foto: Adobe Stock

En gas natural, las importaciones de gas natural licuado (GNL) iniciaron en 2024 para hogares, comercios, vehículos e industrias, además de las importaciones para plantas térmicas que comenzaron en 2016.

Indicaron que hoy en día, las importaciones representan cerca del 32 % de la demanda total nacional, de acuerdo con cifras del Gestor del Mercado. En GLP, las importaciones pasaron del 14 % de la demanda nacional en 2024 al 52 % en el primer semestre de 2026, según datos de Gasnova.

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De otro lado, precisaron que en materia de precios, el gas natural no depende de un solo factor, sino de variables como la proporción de producto nacional e importado, los precios internacionales, los costos de transporte y almacenamiento, así como de la tasa de cambio.

Didier Builes, presidente de Colgas, advirtió sobre un panorama desafiante para el sector del gas y alertó sobre posibles incrementos en los precios durante los próximos meses. Naturgas contrarió su opinión. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En dado caso, tanto en GLP como en gas natural, cuando se necesita importar alguno de los dos, su valor se determina con base en referencias de los mercados internacionales. En el caso del GLP, además, su precio está estrechamente ligado al comportamiento del mercado del petróleo, ya que es un subproducto de la refinación.

“En Colombia, el precio del gas natural al usuario final tiene un esquema tarifario regulado y previsible, determinado por reglas claras, públicas de la CREG y sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Mientras que en GLP las reglas son mucho más flexibles, lo que permite amplia variabilidad de precios para los usuarios y mayor dificultad para la supervisión y vigilancia”, detalló el comunicado.

Es por ello que detallan que afirmar que el gas natural va a incrementar, como lo dijo Colgas, sería una afirmación que desconoce la realidad del mercado. Esto dado que la situación de suministro y precios de gas natural no puede reducirse a afirmaciones aisladas que distorsionan el debate y afectan las condiciones de libre elección de los usuarios.

El gremio, presidido por Luz Stella Murgas, recordó que las importaciones de gas natural y GLP complementan la oferta nacional para atender la demanda del país, en un contexto de creciente participación del producto importado. Foto: Cortesía Naturgas

“Naturgas rechaza cualquier intento de instrumentalizar el debate sobre el precio del gas natural para generar desconfianza injustificada entre los usuarios y hace un llamado a que las discusiones sobre el mercado energético se basen en información completa, verificable y contextualizada”, concluyó el gremio.