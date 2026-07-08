Cerro Matoso lanza bengalas para que alguien vea su S. O. S.: falta de gas amenaza con llevar su producción a la mitad

Es extraño que Cerro Matoso haya estado lanzando bengalas desde hace semanas y no se hayan visto, a pesar de la importancia que su actividad tiene para la economía.

Sectores como la construcción, la tecnología y la medicina son algunos de los usuarios finales de lo que produce Cerro Matoso, la mina a cielo abierto más grande del mundo en su tipo.

Se dedica a la actividad industrial y minera, con operación en el departamento de Córdoba, donde se dedica a la extracción y transformación de mineral de níquel para convertirlo en ferroníquel. Este producto, a su vez, pasa luego al sector siderúrgico para convertirse en acero que, entre otras, es clave para la edificación de viviendas.

Desde hace algún tiempo, Cerro Matoso viene enviando señales de auxilio, porque su actividad depende del gas que le suministra Canacol Energy, empresa que se encuentra en crisis industrial y que obtuvo un fallo judicial en Canadá que le permite terminar unilateralmente 19 contratos de suministro y transporte de gas en el país.

Foto: CANACOL ENERGY LTD.

Por ello, Cerro Matoso hizo un nuevo pronunciamiento, afirma que completa ocho días operando al 75 % de su capacidad, como consecuencia de las restricciones en el suministro de gas natural por parte de Canacol y lo peor es que la situación continúa agravándose.

De hecho, temen que puedan llegar a producir solo la mitad, como lo han experimentado de manera temporal, lo que podría volverse permanente. Es más, manifestaron que desde este miércoles 8 de julio se han visto obligados a detener (temporalmente) la operación regular de una de sus dos líneas de producción. Implica así una reducción cercana al 50 % de la capacidad productiva de la compañía.

Noticia en desarrollo…