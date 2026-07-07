Consumo interno y exportaciones impulsan el desempeño del sector de calzado y marroquinería en 2026

El sector colombiano de calzado y marroquinería registró un comportamiento favorable durante los primeros meses de 2026, impulsado por el crecimiento del consumo interno y el fortalecimiento de las exportaciones.

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De acuerdo con cifras presentadas por la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), el gasto de los hogares y el desempeño de las ventas externas reflejan una mayor dinámica comercial y abren expectativas positivas para el segundo semestre del año.

Uno de los principales indicadores fue el comportamiento del consumo de los hogares. Según el Observatorio de Calzado y Marroquinería ACICAM–RADDAR, entre enero y mayo de 2026 el gasto en calzado alcanzó los $ 1,57 billones, lo que representó una variación corriente de 2,6 % frente al mismo periodo de 2025. En el segmento de marroquinería, el gasto acumulado llegó a $ 165.215 millones, con un crecimiento corriente de 1,9 %.

El desempeño del consumo estuvo asociado a diferentes factores que marcaron la actividad comercial durante los primeros meses del año. Entre ellos se destacan la temporada escolar en colegios y universidades durante el primer trimestre, la celebración del Día de la Madre, las estrategias promocionales implementadas por el comercio y la renovación de colecciones por parte de las empresas del sector.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino con compras por US$2,9 millones, equivalentes al 24% del total exportado. Foto: .

Las exportaciones también mostraron resultados positivos. Entre enero y abril de 2026, las ventas externas de calzado alcanzaron US$ 11,7 millones. Estados Unidos se consolidó como el principal destino con compras por US$ 2,9 millones, equivalentes al 24 % del total exportado. Le siguieron Ecuador, con US$ 1,7 millones y una participación del 15 %, y Costa Rica, con US$ 1,4 millones, correspondiente al 12 %.

Dentro de la oferta exportable sobresalieron el calzado formal en cuero, las botas de cuero, el calzado de seguridad y el calzado elaborado en material sintético, categorías que concentraron una parte importante de las ventas internacionales.

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En el caso de la marroquinería, las exportaciones sumaron US$ 11,5 millones entre enero y abril de 2026. Estados Unidos volvió a liderar como principal mercado con US$ 5,4 millones, equivalentes al 47 % del total exportado. Perú ocupó el segundo lugar con US$ 989.000 y una participación del 9 %, mientras que Panamá registró compras por US$ 794.000, correspondientes al 7 %.

Los productos con mayor presencia en los mercados internacionales fueron los juguetes caninos, los bolsos de cuero, las billeteras y los morrales, categorías que continúan consolidándose dentro de la oferta exportable del segmento.

En el caso de la marroquinería, las exportaciones sumaron US$ 11,5 millones entre enero y abril de 2026. Foto: .

Con este panorama, el sector pone ahora la mirada en la edición de agosto de IFLS+EICI, que se realizará del 3 al 5 de agosto en Corferias, Bogotá.

El evento, que integra el International Footwear & Leather Show y la Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología, es organizado por ACICAM y busca convertirse en un escenario para dinamizar la actividad comercial, fortalecer las expectativas de venta y generar nuevos negocios tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Willian Armando Parrado, vicepresidente Ejecutivo de ACICAM, comentó: “Frente al segundo semestre, nuestro reto es seguir fortaleciendo la competitividad de la industria, impulsar el consumo de productos hechos en Colombia, ampliar las oportunidades de exportación y aprovechar escenarios como IFLS+EICI para generar nuevos negocios que contribuyan al crecimiento de las empresas y al empleo formal del país”.