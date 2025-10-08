Arrestan al fundador de una famosa marca minorista de calzado, por supuesta posesión de miles de productos Nike robados

Luego de una orden de allanamiento ejecutada por la el Departamento de Policía de los Ángeles, el fundador de una popular empresa minorista de calzado fue arrestado.

El hecho ocurrió después de que las autoridades descubrieran miles de artículos de Nike, supuestamente robados, durante una redada en el sur de California.

¿Qué dice la empresa implicada?

El hombre arrestado fue identificado como Adeel Shams, de 34 años, fundador de CoolKicks, quien fue fichado bajo la sospecha de recibir propiedad robada.

La empresa asegura que fueron víctimas de engaño, ya que ellos actuaron de buena fe cuando adquirieron la mercancía incautada.

En una publicación por redes sociales, CoolKicks dijo que la noticia de la mercancía robada que había comprado fue un completo shock para la compañía.

“Entramos en esta compra de buena fe, como siempre lo hemos hecho, comprometidos a administrar un negocio honesto basado en la integridad y la confianza”, se lee en el comunicado.

La redada ocurrió durante CoolKicks transmitía en vivo una subasta en la plataforma WhatNot.

En ese momento, Shams se nota sorprendido y preguntó si se trataba de alguna acción de acoso cibernético.

Las imágenes compartidas en las redes sociales parecen mostrar a los agentes de la ley incautando docenas de zapatillas de la marca Nike durante la redada.

El arresto tuvo lugar alrededor de las 4:45 p.m. hora local, y la reserva se registró a las 6:32 p.m. de la misma noche.

En su momento, no se fijó una fianza, y fue liberado en las horas de la mañana del viernes 3 de octubre, bajo reconocimiento propio.

Shams deberá comparecer ante el tribunal a finales de este mes, mientras tanto, la investigación sigue en curso.

CoolKicks founder Adeel Shams has reportedly been arrested following an LAPD raid.



According to public jail records, Shams was booked on felony fraud charges by LAPD’s BUNCO/Forgery Division on October 2. A livestream on Whatnot was abruptly cut short during the raid, with clips… pic.twitter.com/13bgtO56bN — House of Heat° (@houseofheat) October 3, 2025

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta el momento, el Departamento de Policía de los Ángeles no ha emitido una declaración oficial acerca de los hechos.

La División de Falsificación sugiere que las investigaciones se centran en la actividad fraudulenta de CoolKicks.

De acuerdo a lo que se registra en los informes oficiales, solo se indica que la policía allanó un almacén de la marca en mención.

Cool Kicks LA, hasta el momento, no ha emitido una declaración sobre el arresto.

CoolKicks es una popular marca de zapatillas que se centra en la compra de zapatos de segunda y luego de limpiarlos, los revende.

Fue fundada desde el 2014, cuando Shams asistía a la Universidad de la Commonwealth de Virginia, y desde entonces ha venido creciendo hasta centrar sus actividades en Los Ángeles.

El escándalo ha golpeado la reputación de la empresa, que intenta colaborar con las autoridades.