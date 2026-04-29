Exfiscal de EE. UU. comparecerá ante comisión del Congreso por el caso Epstein

Los republicanos de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han asegurado que la exfiscal general Pam Bondi comparecerá dentro de un mes para ofrecer su testimonio sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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“Todo esto es puro teatro y completamente innecesario. Han estado muy felices dándole carta blanca a los Clinton durante meses. Hemos logrado asegurar la comparecencia de Bondi para el 29 de mayo”, han indicado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Esto se produce tan solo horas después de que los demócratas de la comisión anunciaran que iban a presentar una moción por desacato contra Bondi por negarse a “cooperar” con la investigación lanzada sobre Epstein.

Sin embargo, han paralizado la medida a la espera de que finalmente se presente a la citación.

Pam Bondi, Ex fiscal general de Estados Unidos. Foto: Getty Images

“No nos parece aceptable que haya optado por no presentarse a su declaración programada ante la comisión mediante una citación. Han transcurrido dos semanas desde que se negó a presentarse a su declaración”, aseguró en declaraciones a la prensa el representante demócrata Robert Garcia.

Bondi fue forzada a dimitir por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras una polémica audiencia a mediados de febrero en la comisión judicial de la Cámara en la que pidió perdón a las víctimas, pero solo por el sufrimiento que les produjo Epstein y no por la filtración de datos personales en los miles de documentos publicados relativos al caso.

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En dicha audiencia, trató de desvincular al inquilino de la Casa Blanca del escándalo de Epstein a raíz de la publicación de varios archivos del FBI (con testimonios no verificados) que apuntaban a presuntas violaciones cometidas por el magnate, entre ellas una acusación de abuso sexual por parte de una menor de 13 años.

Los demócratas aprovecharon para cargar contra Bondi por la difusión de correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos de las víctimas, exigiendo responsabilidades a Bondi y llegando a acusarla de mentir “bajo juramento” ante el Congreso.

Jeffrey Epstein y Donald Trump Foto: Getty Images

Bondi también contribuyó a impulsar las afirmaciones de fraude electoral por parte del magnate republicano en 2020 cuando intentaba aferrarse a la Casa Blanca tras su derrota frente a Biden, que nunca fueron probadas ante la justicia.

La exfiscal tampoco logró procesar con el éxito esperado por el mandatario a opositores de Trump como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que hizo campaña con la promesa de que acabaría metiéndolo en la cárcel tras su primer mandato presidencial.

Con información de AFP y Europa Press*