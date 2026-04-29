El gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones formales por narcotráfico contra el gobernador del estado mexicano de Sinaloa y otros nueve funcionarios. Este nuevo caso vuelve a poner bajo presión la relación bilateral en materia de seguridad y combate a los cárteles.

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El Departamento de Justicia estadounidense fue el ente encargado de revelar las acusaciones realizadas por un fiscal federal de Nueva York; denuncian presuntos vínculos entre altos funcionarios mexicanos y estructuras del crimen organizado dedicadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, es el funcionario más relevante para la política mexicana que fue salpicado. Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese estado desde 2021.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Getty Images

Acusaciones

El comunicado oficial de la Fiscalía estadounidense señala que Rocha Moya y otros “antiguos o altos funcionarios del gobierno (mexicano) y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cartel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos”.

Las autoridades norteamericanas no solamente acusan a los funcionarios de facilitar operaciones de narcotráfico, sino también de lavado de dinero y protección de rutas utilizadas para el envío de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

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Estas no serían las únicas acusaciones; en los señalamientos del gobierno norteamericano se acusa a los funcionarios mexicanos de haber recibido sobornos de estas estructuras criminales, además de protegerlos políticamente.

Responde la embajada

Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, se pronunció ante la acusación a través de un comunicado oficial, publicado en su cuenta de X.

El comunicado titulado “Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros países” reafirma el compromiso de las dos naciones y su embajada para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales que las presiden.

Rocha Moya respondió y el Gobierno mexicano reclama a EE. UU.

Por su parte, el gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, rechazó este miércoles la acusación de nexos con el narcotráfico que presentó en su contra una corte federal de Estados Unidos, y denunció una “estrategia perversa” contra la soberanía de México.

“Rechazo categórico y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, escribió en la red social X.

Mientras tanto, el gobierno mexicano envía reclamo diplomático a EE. UU. tras acusación de narcotráfico contra gobernador de Sinaloa.

*Con información de AFP