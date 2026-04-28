Trump pondrá su foto en los pasaportes: así quedará el nuevo diseño

Este martes, el presidente de Estados Unidos sorprendió a sus compatriotas cuando un portavoz de la Casa Blanca confirmó un artículo de Fox News, en donde mostró una imagen de Trump en el pasaporte superpuesta sobre la Declaración de Independencia, con su firma debajo.

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“Mientras Estados Unidos celebra su 250º aniversario en julio, el Departamento de Estado se prepara para emitir una cantidad limitada de pasaportes estadounidenses especialmente diseñados para conmemorar esta ocasión histórica”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Con este mensaje, el funcionario confirmó que la foto de Donald Trump aparecerá pronto en algunos pasaportes de Estados Unidos.

El Departamento de Estado confirmó que se tratará de una edición limitada para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia, que se celebra este año.

Así se vería el pasaporte con el rostro de Trump. Foto: Redes sociales

Hay pocos precedentes modernos en el mundo, y menos aún en una democracia, de fotos de líderes en ejercicio que aparezcan en los pasaportes. En Estados Unidos, Donald Trump sería el primer presidente vivo en aparecer dentro de un pasaporte.

Sin embargo, otros mandatarios sí han sido incluidos históricamente en páginas interiores de los pasaportes modernos. Este es el caso de:

George Washington

Abraham Lincoln

Thomas Jefferson

Theodore Roosevelt

John F. Kennedy

Dwight D. Eisenhower

Es importante precisar que el revuelo lo causó un artículo de Fox News y en él se especificaba que los pasaportes con temática de Trump solo se expedirían en Washington. Además, aclara que se trataría de una edición limitada y dejarían de emitirse cuando se agotara su disponibilidad.

Pasaportes estadounidenses y las medidas de Trump

Los pasaportes estadounidenses actuales muestran varias escenas de la historia del país, como el alunizaje, junto con lugares o monumentos históricos como la Estatua de la Libertad.

El pasaporte de los estadounidenses se caracteriza por los paisajes y los logos del país. Foto: Getty Images / boonchai wedmakawand

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Desde que Trump regresó al cargo en 2025, varios edificios gubernamentales en Washington han colocado pancartas con su imagen, que también impuso su nombre al Centro Kennedy de artes escénicas y al desmantelado Instituto de la Paz de Estados Unidos.

La medida se suma a otras iniciativas recientes impulsadas por la administración Trump para incluir su imagen o nombre en elementos oficiales y conmemorativos del gobierno estadounidense. Por ejemplo, el mes pasado, el Departamento del Tesoro dijo que la firma de Trump comenzaría a aparecer en billetes de dólar.

Expertos citados en medios estadounidenses señalan que no existe una tradición moderna de incluir la imagen prominente de un presidente en ejercicio dentro del pasaporte nacional.

Y algunos historiadores consideran la decisión “inusual” porque los pasaportes normalmente representan símbolos del Estado y no de una figura política contemporánea.

*Con información de AFP