Así reaccionó la prensa francesa tras el partidazo de Luis Díaz contra PSG: lluvia de elogios

La prensa francesa consideró a Luis Díaz como el mejor jugador del Bayern Múnich en el partido contra París Saint-Germain por las semifinales de la Champions League.

El colombiano no solo marcó un golazo para decretar el 5-4 definitivo, sino que provocó un penal, tarjetas amarillas y se convirtió en un dolor de cabeza para la defensa parisina.

La reacción de Luis Enrique tras el gol de Luis Díaz que amargó al PSG: “El mejor partido que he vivido”

L’Equipe, el diario deportivo más importante de Francia, lo eligió como la figura del Bayern en su visita al Parque de los Príncipes con un puntaje de 9 puntos sobre 10. Lucho quedó empatado con Khvicha Kvaratskhelia en la elección de la figura del partido, aunque la UEFA le dio el premio a Ousmane Dembelé.

Al colombiano no solo le llovieron elogios en la prensa internacional, sino que fue mencionado por Marquinhos y Luis Enrique en las entrevistas post-partido.

El “fabuloso” gol de Luis Díaz

Más allá del balance general del partido, Luis Díaz deslumbró al mundo con una definición de crack al minuto 68. El guajiro controló de taco, amagó y dejó en el camino al defensa para mandarla a guardar.

RMC Sport alcanzó a ilusionarse con un supuesto fuera de lugar, que terminó siendo descartado por la tecnología. “El fabuloso gol de Luis Díaz y su brillante jugada individual superando a Marquinhos fueron finalmente confirmados por el VAR; ¡no había fuera de juego! ¡Este partido es increíble! ¡París ha perdido el control! ¡5-4!“, apuntaron.

Luis Díaz, en primera plana de la prensa alemana: esto dicen tras el histórico PSG vs. Bayern por Champions

“Le hizo ver la amarilla a Marquinhos, provocó un penal, asistió a Michael Olise y marcó un golazo”, escribieron por su parte en L’Equipe.

Por su parte, la agencia AFP apuntó que “Luis Díaz (69′) se sumó al festival al recibir un balón en largo de Kane. El tanto de Lucho, inicialmente anulado por fuera de juego, fue finalmente validado tras una revisión en el VAR".

“Jugando solo hacia la portería, al borde del fuera de juego, Luis Díaz elimina a Marquinhos con un gancho, luego deja perplejo a Matvey Safonov, para devolver la esperanza a los visitantes”, apuntó el famoso peródico Le Monde.

Así celebró Luis Díaz su anotación, a rabiar; anotación que sirvió para achicar distancias y que el Bayern Múnich solo perdiera 5-4 con el PSG, en el partido de ida de la semifinal de la Champions en París. (Foto FRANCK FIFE / AFP) Foto: AFP

Luis Díaz, en boca de todos

Si no era suficiente con los elogios de la prensa deportiva, el nombre de Luis Díaz también estuvo en boca de Luis Enrique, técnico del PSG, y su capitán Marquinhos.

“Ellos empiezan mejor. Díaz y Olise... ¡madre mía, de dónde salen esos jugadores! Luego sin demasiado fútbol le damos la vuelta al partido. Para jugar al fútbol no hay que estar sobreexcitados", dijo el DT.

Marquinhos, víctima de la calidad de Lucho en el cuarto gol del Bayern, lo aplaudió. "Luis es un campeón, lo has visto desde la épica del Liverpool y Colombia. En el uno contra uno es difícil. Con mi tarjeta amarilla fue muy duro. He tenido que jugar con esta amarillo y es difícil defender a un jugador así“, declaró el brasileño.