Clasificación general del Tour de Romandía: así quedaron Nairo Quintana y Tadej Pogačar tras la etapa 1

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) cumplió las expectativas y se convirtió en el nuevo líder del Tour de Romandía 2026. El corredor esloveno dio otra exhibición en territorio suizo, aunque cruzó la meta acompañado por Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe) y Lenny Martinez (Bahrain Victorious).

El mejor colombiano del día fue Sergio Higuita (Astana), quien cruzó la meta en el grupo perseguidor con 21 segundos de diferencia respecto a Pogačar. Nairo Quintana (Movistar) llegó en el puesto 33 de la etapa a 5 minutos y 28 segundos.

Esta primera etapa no estaba diseñada para los escaladores, sin embargo, el único puerto de montaña fue determinante para crear diferencias en el lote de favoritos y permitir la escapada del UAE Team Emirates.

Pogačar pegó el arranconazo junto a un puñado de corredores y dejó en el camino a varios de sus principales rivales como Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), Luke Plapp (Jayco AlUla) y Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), entre otros.

Pogačar es favorito

El corredor esloveno es ampliamente favorito a quedarse con el título, pues viene de ganar la Lieja-Bastoña-Lieja con bastante margen sobre el segundo.

Esta temporada ha ganado casi todas las carreras en las que ha participado, a excepción de la París-Roubaix que terminó en manos del belga Wout van Aert.

El Tour de Romandía consta de un prólogo y seis etapas en total, la última de ellas programada para el próximo domingo en Leysin. Salvo alguna sorpresa de última hora, Pogačar se encamina a mantener el liderato hasta el final y el resto de corredores se disputan un lugar para acompañarlo en el podio.

Tadej Pogacar durante la Lieja-Bastoña-Lieja. Foto: Getty Images

La etapa 2, programada para el jueves 30 de abril, consta de 173 kilómetros y tiene un final en alto de tercera categoría que debería mover las posiciones en la clasificación general.

Esta competencia sirve como preparación para los corredores que asistirán al Tour de Francia, aunque primero se debe disputar el Giro de Italia que inicia el próximo 8 de mayo en Bulgaria.

Clasificación general - Tour de Romandía 2026

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 4:00:27

2. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 7″

3. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 16″

4. Jørgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), a 23″

5. Albert Withen Philipsen (Lidl-Trek), a 31″

6. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 32″

7. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), a 41″

8. Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), a 41″

9. Luke Plapp (Jayco AlUla), a 41″

10. Luke Tuckwell (Bora-Hansgrohe), a 42″

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16. Sergio Higuita (Astana), a 1′00″

29. Nairo Quintana (Movistar Team), a 6′02″

45. Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), a 8′54″.