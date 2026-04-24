Noticia dejó “frío” a Nairo Quintana: devastado, la contó tras ganar en la Vuelta a Asturias

Muchas emociones le ha generado el ciclismo este viernes a Colombia. Por dos alegrías, una tristeza. Egan Bernal y Nairo Quintana se destacaron en Europa, pero, a su vez, se conoció la muerte de Camilo Muñoz, quien pertenecía al NU Colombia.

Fue justamente ese fallecimiento el que dejó “frío” a Nairo, según lo comentado por él mismo tras haberse hecho con la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026.

Cristian Muñoz, ciclista de 30 años que falleció y pertenecía al equipo Nu de Colombia. Foto: IG (equiponucolombia)

Lieja-Bastoña-Lieja 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia el cuarto monumento del año; correrá Daniel Felipe Martínez

En declaraciones a los medios luego de ganar, fue consultado por esa tristeza colectiva que vivía el deporte pedal y se le vio golpeado: “Verdaderamente, tristeza. Esta mañana, cuando hemos escuchado la noticia, me he quedado frío”.

“Un niño que tenía muchísima vida por delante, mucho que dar al país, y es verdaderamente lamentable”, manifestó devastado tras su alegría personal en Asturias.

NAIRO QUINTANA 🇨🇴 tras su triunfo en la Vuelta a Asturias



"Han pasado muchos años que no ganaba. Este año anuncié el fin de mi carrera pero siempre he estado motivado entrenando"



"Es verdaderamente triste lo de Cristian Camilo Muñoz. Me he quedado frío"pic.twitter.com/LEopNmjD4k — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) April 24, 2026

“Mis condolencias para la familia, el ciclismo colombiano, su equipo, el patrocinador. Nos da mucha tristeza”, cerró el referente colombiano en el deporte pedal.

Así se dio la muerte de Muñoz

El ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz, del NU Colombia y excorredor del UAE Team Emirates, ha fallecido este viernes en Oviedo a los 30 años, como consecuencia de las complicaciones sufridas, entre ellas una infección bacteriana, por una caída el pasado sábado en el Tour du Jura, en Francia.

“Para el equipo de ciclismo NU Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura”, confirmó el equipo colombiano.

Él era Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano de 30 que murió este 24 de abril. Foto: Nu Colombia

Según explica el conjunto, tras la caída, el ciclista de Ventaquemada, de 30 años, fue atendido en un centro médico de una herida en la rodilla izquierda, antes de viajar a España para disputar la Vuelta a Asturias.

“Una vez el equipo llegó a Oviedo, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada. En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y, pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes”, manifestó.

Muñoz formaba parte desde 2024 del NU Colombia en la categoría Continental, donde obtuvo victorias en etapas de diversas carreras como la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá.

Además, fue campeón de los premios de montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas.

Ineos Grenadiers, equipo de Egan Bernal, anunció una alianza con Café de Colombia: “Es sinónimo de ciclismo”

“Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban. En señal de duelo y respeto por su memoria, el equipo de ciclismo NUu Colombia se retira de la Vuelta a Asturias. El cuerpo técnico, los corredores, los directivos, todo el personal del equipo y Nu Colombia acompañan a la familia de Cristian en este momento de profundo dolor, y extienden sus condolencias a sus seres queridos, amigos y a toda la comunidad del ciclismo colombiano”, finalizó.

El UAE Team Emirates, equipo de Muñoz entre 2019 y 2021, también lamentó su muerte. “Lamentamos profundamente enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo y excompañero Cristian Muñoz. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos. Descansa en paz, Cristian”, señaló el equipo en un comunicado.

*Con información de EuropaPress.