Economía

Ineos Grenadiers, equipo de Egan Bernal, anunció una alianza con Café de Colombia: “Es sinónimo de ciclismo”

El retorno de la marca a la élite mundial del ciclismo evocará épocas doradas del deporte nacional.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

22 de abril de 2026 a las 7:09 p. m.
La marca llegará a reforzar a la escuadra World Tour.
La marca llegará a reforzar a la escuadra World Tour. Foto: Getty Images

La escuadra ciclista Ineos Grenadiers anunció una alianza estratégica con Café de Colombia, que se convertirá en el café oficial del equipo.

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Este acuerdo marca el regreso de una de las marcas más emblemáticas del ciclismo al máximo nivel competitivo, evocando una historia que se remonta a la década de 1980, cuando el café colombiano tuvo una presencia icónica en el pelotón internacional.

Cultivo de café
La empresa vuelve al ciclismo mundial de la mano de Egan Bernal. Foto: Getty Images

John Allert, CEO de Ineos Grenadiers, afirmó: “Estamos encantados de dar la bienvenida oficial a Café de Colombia al equipo. El café es sinónimo de ciclismo y tiene una forma única de unir a las personas. Esta alianza refleja precisamente eso, y conecta a dos organizaciones definidas por la consistencia, la precisión y un compromiso compartido con la calidad”.

Dentro del equipo Ineos Grenadiers, el café se integrará tanto en la rutina diaria de los corredores como en actividades fuera de competencia, reforzando su papel como elemento esencial en la cultura del ciclismo.

“El éxito en nuestro deporte se construye sobre la fortaleza del entorno en su conjunto, y trabajar con socios de confianza que se alineen con nuestros estándares es una parte fundamental de ello. Café de Colombia cuenta con una rica herencia y una reputación global, y esperamos trabajar juntos”, completó Allert.

El vínculo entre Colombia y el equipo británico es particularmente significativo, dado el protagonismo de ciclistas colombianos como Egan Bernal y Brandon Rivera, quienes han contribuido a fortalecer la conexión con la afición del país.

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Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, agregó: “Esta alianza representa mucho más que una asociación. Es una plataforma estratégica para mostrar al mundo la calidad, el origen y los valores del café colombiano. Queremos que los consumidores reconozcan a Café de Colombia como una parte natural de un estilo de vida activo”.

Por último, se destacó que Café de Colombia es respaldado por más de 560.000 familias caficultoras en 23 departamentos productores.