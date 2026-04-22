Ineos Grenadiers, equipo de Egan Bernal, anunció una alianza con Café de Colombia: “Es sinónimo de ciclismo”

La escuadra ciclista Ineos Grenadiers anunció una alianza estratégica con Café de Colombia, que se convertirá en el café oficial del equipo.

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Este acuerdo marca el regreso de una de las marcas más emblemáticas del ciclismo al máximo nivel competitivo, evocando una historia que se remonta a la década de 1980, cuando el café colombiano tuvo una presencia icónica en el pelotón internacional.

La empresa vuelve al ciclismo mundial de la mano de Egan Bernal. Foto: Getty Images

John Allert, CEO de Ineos Grenadiers, afirmó: “Estamos encantados de dar la bienvenida oficial a Café de Colombia al equipo. El café es sinónimo de ciclismo y tiene una forma única de unir a las personas. Esta alianza refleja precisamente eso, y conecta a dos organizaciones definidas por la consistencia, la precisión y un compromiso compartido con la calidad”.

Dentro del equipo Ineos Grenadiers, el café se integrará tanto en la rutina diaria de los corredores como en actividades fuera de competencia, reforzando su papel como elemento esencial en la cultura del ciclismo.

“El éxito en nuestro deporte se construye sobre la fortaleza del entorno en su conjunto, y trabajar con socios de confianza que se alineen con nuestros estándares es una parte fundamental de ello. Café de Colombia cuenta con una rica herencia y una reputación global, y esperamos trabajar juntos”, completó Allert.

El café de Colombia vuelve al pelotón donde están los mejores!



Hoy anunciamos con orgullo que Café de Colombia será sponsor oficial del equipo INEOS Grenadiers en la temporada que comienza.



No es solo un patrocinio. Es un mensaje.



Volvemos a los grandes escenarios del ciclismo… pic.twitter.com/ZUMRnAPaIp — German Bahamon Jaramillo (@GermanBahamon) April 22, 2026

El vínculo entre Colombia y el equipo británico es particularmente significativo, dado el protagonismo de ciclistas colombianos como Egan Bernal y Brandon Rivera, quienes han contribuido a fortalecer la conexión con la afición del país.

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Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, agregó: “Esta alianza representa mucho más que una asociación. Es una plataforma estratégica para mostrar al mundo la calidad, el origen y los valores del café colombiano. Queremos que los consumidores reconozcan a Café de Colombia como una parte natural de un estilo de vida activo”.

Por último, se destacó que Café de Colombia es respaldado por más de 560.000 familias caficultoras en 23 departamentos productores.