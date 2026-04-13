Gobierno Nacional avanza en la venta del 32,5 % de su participación en Movistar

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció el inicio de la segunda etapa del programa de enajenación de acciones de la Nación en Colombia Telecomunicaciones S. A. E. S. P. BIC, empresa conocida comercialmente por operar la marca Movistar en el país.

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Con esta decisión, el Gobierno pondrá en venta el 32,5 % de la compañía, correspondiente a 1.108 millones de acciones ordinarias, en un proceso que se desarrollará mediante subasta pública el próximo 24 de abril de 2026.

El Gobierno Nacional avanza en la venta de su participación en Movistar. Foto: Colprensa

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que la oferta hace parte del programa de enajenación aprobado por el Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025 y que se enmarca en las disposiciones de la Constitución y la Ley 226 de 1995, que regulan la venta de participación estatal en empresas públicas. Según el aviso oficial, el precio mínimo establecido para cada acción será de 772,38 pesos colombianos.

El proceso está dirigido exclusivamente a inversionistas que hayan sido previamente precalificados por el Comité Técnico encargado de evaluar a los interesados. Solo quienes superen esa etapa y presenten la documentación requerida dentro de los plazos establecidos podrán participar en la subasta.

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De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la adjudicación de las acciones se hará bajo el criterio de mayor precio ofertado, siempre que el participante cumpla con todos los requisitos establecidos en el reglamento de la segunda etapa.

En caso de empate entre oferentes, se aplicarán los mecanismos de desempate previstos en dicho reglamento. La oferta se realizará bajo la modalidad de “todo o nada”, lo que implica que cada inversionista deberá presentar una única oferta por la totalidad del paquete accionario disponible.

La subasta está programada para el 24 de abril de 2026, mientras que el cierre de la operación y el pago correspondiente deberán efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes. Una vez recibido el pago, la Bolsa de Valores de Colombia instruirá a Deceval para registrar la transferencia de las acciones al inversionista adjudicatario.

El gobierno entregó los detalles del proceso y la forma para participar en el mismo. Foto: Adobe Stock

El Gobierno aclaró que la calidad de inversionista precalificado no garantiza la adjudicación de las acciones, sino únicamente la posibilidad de participar en el proceso de subasta. Además, recordó que cada oferente será responsable de verificar que cuenta con la capacidad legal, financiera y regulatoria necesaria para adquirir la participación accionaria.

Las acciones de Colombia Telecomunicaciones se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores desde 2018 y cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, por lo que su negociación secundaria seguirá sujeta a las condiciones normales del mercado bursátil colombiano.

No obstante, el Ministerio enfatizó que la inscripción de las acciones en el mercado de valores no constituye garantía sobre su rentabilidad, precio o solvencia del emisor. Asimismo, reiteró que la decisión de participar en la subasta debe basarse en el análisis independiente de cada inversionista y no en recomendaciones o información suministrada por el Gobierno, la Bolsa de Valores o la propia compañía.