El Gobierno del presidente Gustavo Petro cumplió con el pedido de los maestros de Fecode al darles el aumento salarial que habían acordado. Se trata del sindicato de profesores del país que desde sus liderazgos han respaldado al mandatario desde la campaña de 2022 y a lo largo de su Gobierno.

El decreto establece que se debe crear “una bonificación para los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media”, según los decretos previos que se han expedido y el Único Reglamentario del Sector Educación.

El decreto establece que, a partir del 1.º de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre, los profesores recibirán esa bonificación mientras permanezcan activos en el servicio público. El aumento será del 0,4 % adicional al incremento de 2026.

“La bonificación que se crea mediante el presente Decreto constituirá factor salarial para todos los efectos legales; por ende, los aportes obligatorios sobre los pagos que se efectúen por ese concepto se realizarán de conformidad con las disposiciones legales vigentes”, se lee en el documento.

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Se aclara que el valor de la bonificación para este año se tendrá en cuenta como base para liquidar el incremento salarial de 2027.

En ese sentido, el aumento real de los maestros sería superior al 7 % para 2026, si se tiene en cuenta el IPC, que fue del 5,10 %, el 1,9 % que se pactó en la mesa entre el Gobierno nacional y los líderes del magisterio y el 0,4 % del decreto expedido.

La bonificación será por todo el 2026. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

En el decreto se detallan los valores de las bonificaciones para 2026. En el caso del grado A, será de 6.733 pesos, mientras que el más alto, el grado 14, será de 27.439 pesos.

“El valor de la bonificación para los docentes vinculados al nivel de básica primaria que acrediten únicamente título de bachiller o técnico profesional o laboral en educación en el marco del concurso especial para zonas de posconflicto será de veintidós mil quinientos quince pesos ($22.515) moneda corriente”, establece el documento.

La bonificación se pagará con cargo al Sistema General de Participaciones. “En los casos en que no se perciban recursos del Sistema General de Participaciones, se pagará con cargo a las respectivas fuentes de financiación”, aclararon.

Desde el magisterio destacaron que el decreto fue “producto de la presión y gestión de la Federación y la lucha sindical”; sin embargo, se han empezado a generar críticas de otros sectores.