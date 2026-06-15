ELN anuncia cese al fuego unilateral durante la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio

A una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral que regirá durante los días previos y posteriores a las elecciones del próximo 21 de junio.

A través de un comunicado firmado por su Dirección Nacional, la organización armada ilegal señaló que la medida comenzará a las 00:00 horas del 20 de junio y se extenderá hasta las 00:00 horas del 23 de junio. Durante ese periodo, ordenó a todas sus estructuras abstenerse de realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado.

“El ELN cumple su palabra de no afectar el proceso electoral y actúa de manera coherente con su política de no amenazar ni atentar contra candidato alguno; y no impedir o forzar a la gente para que vote”, señaló la guerrilla en el documento.

Comunicado ELN, Foto: ELN

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