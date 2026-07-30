SEMANA conoció una demanda radicada ante la Sección Quinta del Consejo de Estado y que busca tumbar la elección de tres importantes dirigentes políticos conservadores.

Wadith Manzur no podrá tomar posesión como congresista; esto dice el concepto de la Secretaría del Senado

En la acción judicial se advierte una presunta inhabilidad de los tres senadores electos el pasado 8 de marzo para ejercer sus cargos en el Legislativo para el período 2026-2030.

La demanda se enfoca en los casos de Wadith Manzur —uno de los senadores más votados en los pasados comicios pese a estar privado de su libertad por cuenta del escándalo de la UNGRD—, así como de Daniel Restrepo Carmona y Luis Eduardo Díaz Mateus.

Demandaron ante el Consejo de Estado la elección de tres senadores del Partido Conservador. Foto: Cortesía

En la demanda de nulidad electoral se pone de presente que los tres dirigentes políticos dieron el “gran salto” —como se le conoce en el argot político— de la Cámara de Representantes al Senado de la República en los comicios pasados.

Por este hecho, se advierte que la elección de Manzur, Restrepo y Díaz representa una vulneración al artículo 179 de la Constitución Política de 1991 que “prohíbe ser elegido para más de una corporación si los períodos coinciden, incluso, parcialmente.

Cambio Radical, fracturado tras la muerte de Germán Vargas Lleras: la Casa Char está ganando el pulso político

“(…) Los períodos de los cargos y corporaciones de elección popular son de naturaleza institucional, no personal, de modo que no se identifican con la voluntad individual”, indica la demanda presentada por Juan Carlos Caldeón España, representante legal de la veeduría Ver-Control.

En cortas y sencillas palabras se indica que los tres senadores electos no podían presentarse a las elecciones del 2026 después de haber pasado el período legislativo 2022-2026 en la Cámara de Representantes.

El representante Luis Eduardo Díaz Mateus llegó al Congreso luego de haber sido diputado por Santander Foto: Asamblea de Santander

Esto teniendo en cuenta la sentencia C-080 de 2026, emitida por la Corte Constitucional.

“El período del cargo de elección popular tiene naturaleza institucional y no constituye un derecho disponible del elegido; por tanto, la renuncia no lo acorta ni elimina la coincidencia de períodos que da lugar a la inhabilidad, pues el mandato representativo se radica en la institucionalidad y no en la esfera individual del titular”, añade.

En la demanda, que se extiende por 72 páginas, se establece una lista en la que se advierte que ninguno de los representantes renunció a su cargo, que se extendía hasta el 20 de julio de 2026.

Por esto, pidió como medida cautelar la suspensión provisional “de los efectos del acto de elección contenido en el formulario E-26 Senado, correspondiente a las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo de 2026, en cuanto declaró elegido como Congresista de la República para el período constitucional 2026-2030 a los ciudadanos Wadith Alberto Manzur Imbett - Partido Conservador, Daniel Restrepo Carmona - Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus - Partido Conservador, mientras se adopta la decisión de fondo dentro del presente medio de control de nulidad electoral”.

El pasado 29 de julio, la magistrada Gloria María Gómez Montoya inadmitió por temas de forma la acción judicial, otorgándole tres días al accionante para que corrija los errores.

El candidato al Senado Daniel Restrepo. Foto: Redes sociales de Daniel Restrepo.

“En este caso, dicho presupuesto no se acredita, en tanto las pretensiones se dirigen a que se anule el cto de elección de los señores Wadith Alberto Manzur Imbett, Daniel Restrepo Cardona y Luis Eduardo Díaz, a quienes se les atribuye la incursión en la inhabilidad prevista para que presente por separado cada medio de control”, indica la decisión.