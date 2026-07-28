Cambio Radical, fracturado tras la muerte de Germán Vargas Lleras: la Casa Char está ganando el pulso político

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras no completa tres meses de fallecido y Cambio Radical, el partido político que dirigió durante años, está totalmente fracturado. A medida que pasan los días, la Casa Char toma más ventaja y promete ganar el pulso político.

Siete días después de posesionado el nuevo Congreso, el ala de Fuad Char, padre del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha ganado la puja en dos importantes escaños legislativos.

Uno de ellos, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

Inicialmente, el sector de Germán Vargas Lleras contempló que el representante a la Cámara Carlos Cuenca hiciera parte de la Comisión porque durante el pasado cuatrienio demostró independencia del Gobierno Petro y avanzó en varias investigaciones contra el jefe de Estado, entre ellas, las que denunció el excanciller Álvaro Leyva.

El empresario Fuad Char, padre del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Foto: @JuniorClubSA

Sin embargo, en una reunión de bancada de Cambio Radical, citada por el sector del charismo, se desmontó el nombre de Cuenca. El debate, acalorado entre ambos sectores, terminó con la designación de Welfran Mendoza, representante de Atlántico.

Aunque Fuad Char ha dicho que no le interesa quedarse con el partido, algunos políticos vargaslleristas estiman lo contrario. Y otros de sus integrantes consideraron que se está desconociendo a Enrique Vargas Lleras.

Germán Vargas Lleras fue un político y abogado colombiano que se desempeñó como vicepresidente durante el Gobierno Santos. Foto: COLPRENSA

Hoy, Char tiene ocho representantes y el vargasllerismo tres (Carlos Cuenca, Julio Triana y John Edgar Pérez). Si los acuerdos se cumplen, Cambio Radical tendrá la presidencia de la Comisión de Acusación el primer año.

Por otro lado, el sector de Fuad Char ganó otro pulso político: la presidencia de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que atiende asuntos de comunicaciones, transporte y educación.

El viernes 24 de julio, se convocó a una bancada de la Cámara de Representantes y el pulso lo ganó Nataly Vélez, una representante de Antioquia, cercana al sector de la Casa Char. Aunque inicialmente se le reconoció como una política aliada de Vargas Lleras, hoy está al otro lado.

Vélez compitió por la presidencia de la Comisión Sexta con el representante y profesor Hernando González, de Vargas Lleras.

En un comunicado de prensa, Cambio Radical informó que la postulación de Vélez busca garantizar que el trámite de los proyectos de ley en la Comisión Sexta se desarrolle bajo criterios de respeto por la institucionalidad, equilibrio entre los poderes públicos y garantías democráticas para todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

La colectividad aseguró que, de resultar elegida, Vélez ejercerá una presidencia orientada a brindar plenas garantías a todas las bancadas, promoviendo un trámite transparente de las iniciativas legislativas y el desarrollo de debates de control político en igualdad de condiciones para el oficialismo, los independientes y la oposición.

Nataly Vélez, candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia, de Cambio Radical. Foto: Suministrada API

Vélez, además de tener los votos de su partido, hace campaña con el Pacto Histórico. Recordemos que ella, cuando fue concejal de Medellín, fue expulsada por el Centro Democrático, su anterior partido, porque apoyó al alcalde Daniel Quintero. Y hoy el propio Quintero le hace campaña.