Cambio Radical se mete en la pelea por la presidencia de la Cámara

El próximo 20 de julio se instalará el nuevo Congreso de Colombia. Ese día las plenarias del Senado y de la Cámara deberán elegir las nuevas mesas directivas.

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De cara al Senado, se asegura que la presidencia quedaría en manos de Alfredo Deluque (Partido de la U) o de Honorio Henríquez (Centro Democrático).

La próxima semana será clave para estas definiciones, ya que los compromisarios de los partidos tendrán varias reuniones para definir los acuerdos.

El panorama en la Cámara es diferente porque, si bien se daba por descontado que la presidencia le correspondería al Centro Democrático, la realidad es que Cambio Radical se metió en esa pelea.

En los pasillos del Legislativo se asegura que el Pacto Histórico y otras colectividades quieren que el primer año no esté en manos del Centro Democrático al considerar que no habría garantías. Del uribismo suenan Daniel Briceño y José Jaime Uscátegui.

Por esa razón, ha empezado a tomar fuerza Cambio Radical como alternativa para tener la presidencia en el primer año. Los nombres en el sonajero para esa dignidad son Julio César Triana, Jorge Méndez y Jhon Edgar Pérez.

Dentro de la colectividad y en algunos sectores aseguran que Triana tendría la mayor opción al ser un férreo opositor del Gobierno Petro y por el respaldo que dio a la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella.

Este asunto también se resolverá en los próximos días cuando los compromisarios definan cómo quedarán conformadas las mesas directivas y los acuerdos políticos para los siguientes cuatro años.