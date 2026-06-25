Abelardo De La Espriella suma otro partido político que se declara de gobierno a menos de una semana de su triunfo en las urnas: Cambio Radical

Abelardo De La Espriella no completa una semana de resultar elegido en las urnas como presidente de Colombia por más de 12 millones de votos y dos grandes partidos políticos ya anunciaron que lo respaldarán en el Legislativo: el Centro Democrático y Cambio Radical.
La última casa política hizo el anuncio en la tarde de este jueves, 25 de junio, a través de un comunicado de prensa de las bancadas del Senado y la Cámara.
“La bancada de Senado y Cámara de Cambio Radical ha tomado la decisión de declararse partido de Gobierno y acompañar al presidente electo Abelardo De La Espriella en el propósito de recuperar el rumbo del país, fortalecer sus instituciones y trabajar por soluciones concretas para los colombianos”, se lee en el comunicado de prensa.
Los congresistas de Cambio Radical anunciaron que “acompañarán las reformas y proyectos que permitan avanzar en seguridad, crecimiento económico y bienestar social, trabajando de manera articulada con el nuevo Gobierno para responder a las necesidades de los colombianos”.
Informaron que a partir del próximo 20 de julio, con la instalación del nuevo Congreso de la República, Cambio Radical presentará una ambiciosa agenda legislativa enfocada en las grandes prioridades nacionales: la recuperación del sistema de salud, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo, la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes, y la construcción de un país con mayor equidad.
“Esta decisión refleja el compromiso de Cambio Radical con una Colombia que necesita recuperar la confianza, impulsar el desarrollo y garantizar mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos”, remataron los congresistas.
Recordemos que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien lideró a Cambio Radical hasta su fallecimiento, estuvo a punto de adherir a la campaña del Tigre.
“Sé que mi padre se reunió con Abelardo de la Espriella y estuvo ad portas de respaldar su candidatura presidencial”, le contó Clemencia a este medio.
El encuentro- según contó- ocurrió en enero de 2026 en la oficina de Vargas Lleras en Bogotá.
“Sé que mi padre apoyaría políticamente a quien picara en punta en las encuestas. Dijo que no era un momento de vanidades, que no era un momento de egos, que quien estuviera encabezando las encuestas y estuviera en contra del continuismo del gobierno de Gustavo Petro, debería tener el apoyo unificado de los colombianos”, dijo.
Al encuentro asistieron varias personas, además de Germán Vargas Lleras y Abelardo De La Espriella, entre ellas, Carlos Suárez, el estratega político del Tigre.
Suárez entregó su propia versión a SEMANA: “Estuve en esa reunión de muy pocas personas. El doctor Germán nos contó que estaba terminando su último tratamiento de quimioterapia y que al día siguiente viajaría a Houston para sus últimos exámenes. Después de ese viaje no volvió a escribir sus columnas y el país no lo volvió a ver hasta que se conoció su fallecimiento. Estuve allí y me siento privilegiado. Fuimos de los últimos que vimos a un Germán aguerrido, queriendo cambiar el rumbo de este país y siendo siempre el Germán parado, fuerte y patriota. Se habló del futuro del país, de mecánica política y de la necesidad de tener una candidatura de unidad para derrotar el régimen de Petro.