Abelardo De La Espriella suma otro partido político que se declara de gobierno a menos de una semana de su triunfo en las urnas: Cambio Radical

Abelardo De La Espriella no completa una semana de resultar elegido en las urnas como presidente de Colombia por más de 12 millones de votos y dos grandes partidos políticos ya anunciaron que lo respaldarán en el Legislativo: el Centro Democrático y Cambio Radical.

La última casa política hizo el anuncio en la tarde de este jueves, 25 de junio, a través de un comunicado de prensa de las bancadas del Senado y la Cámara.

“La bancada de Senado y Cámara de Cambio Radical ha tomado la decisión de declararse partido de Gobierno y acompañar al presidente electo Abelardo De La Espriella en el propósito de recuperar el rumbo del país, fortalecer sus instituciones y trabajar por soluciones concretas para los colombianos”, se lee en el comunicado de prensa.

Los congresistas de Cambio Radical anunciaron que “acompañarán las reformas y proyectos que permitan avanzar en seguridad, crecimiento económico y bienestar social, trabajando de manera articulada con el nuevo Gobierno para responder a las necesidades de los colombianos”.

Informaron que a partir del próximo 20 de julio, con la instalación del nuevo Congreso de la República, Cambio Radical presentará una ambiciosa agenda legislativa enfocada en las grandes prioridades nacionales: la recuperación del sistema de salud, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo, la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes, y la construcción de un país con mayor equidad.

La bancada de Cambio Radical que anunció su respaldo al gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Cambio Radical.

“Esta decisión refleja el compromiso de Cambio Radical con una Colombia que necesita recuperar la confianza, impulsar el desarrollo y garantizar mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos”, remataron los congresistas.

Recordemos que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien lideró a Cambio Radical hasta su fallecimiento, estuvo a punto de adherir a la campaña del Tigre.

“Sé que mi padre se reunió con Abelardo de la Espriella y estuvo ad portas de respaldar su candidatura presidencial”, le contó Clemencia a este medio.

El encuentro- según contó- ocurrió en enero de 2026 en la oficina de Vargas Lleras en Bogotá.

Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras, habló en SEMANA desde la oficina de su padre, donde conserva sus caricaturas. Foto: SEMANA.

“Sé que mi padre apoyaría políticamente a quien picara en punta en las encuestas. Dijo que no era un momento de vanidades, que no era un momento de egos, que quien estuviera encabezando las encuestas y estuviera en contra del continuismo del gobierno de Gustavo Petro, debería tener el apoyo unificado de los colombianos”, dijo.

Clemencia Vargas, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

Al encuentro asistieron varias personas, además de Germán Vargas Lleras y Abelardo De La Espriella, entre ellas, Carlos Suárez, el estratega político del Tigre.

Suárez entregó su propia versión a SEMANA: “Estuve en esa reunión de muy pocas personas. El doctor Germán nos contó que estaba terminando su último tratamiento de quimioterapia y que al día siguiente viajaría a Houston para sus últimos exámenes. Después de ese viaje no volvió a escribir sus columnas y el país no lo volvió a ver hasta que se conoció su fallecimiento. Estuve allí y me siento privilegiado. Fuimos de los últimos que vimos a un Germán aguerrido, queriendo cambiar el rumbo de este país y siendo siempre el Germán parado, fuerte y patriota. Se habló del futuro del país, de mecánica política y de la necesidad de tener una candidatura de unidad para derrotar el régimen de Petro.