En la localidad de Fontibón, en el barrio Modelia, se realizó este 11 de agosto la ceremonia de homenaje al excandidato presidencial y exsenador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

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El líder político fue víctima de un atentado, luego de que un menor de edad lo atacara con arma de fuego el 7 de junio de 2025. Tras más de 60 días hospitalizado, falleció debido a las heridas.

En el parque el Golfito del barrio Modelia, lugar del ataque, fue revelado el martes 11 de agosto de 2026 un busto en homenaje a Miguel Uribe Turbay, en cumplimiento a un proyecto de ley de autoría el senador Jota Pe Hernández el cual se aprobó en el legislativo.

El congresista reveló en diálogo con SEMANA varios detalles sobre el monumento: “La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Lo que fue difícil fue el monumento. El Senado de la República nos dijo que no tenía el dinero, la dirección administrativa decidió no apoyarnos y nos tocó empezar a hacer una recolecta, senador por senadorb para poder lograr los más de 120 millones de pesos que costaba el monumento”.

Y relató: “Ahí yo tengo que agradecerles a los senadores representantes, concejales y amigos de Miguel que me ayudaron a cumplir esa meta porque me comprometí con el maestro a que yo le respondía por ese pago y dependía del apoyo de ellos de cada senador, de cada representante, de cada concejal, de cada amigo y lo logramos”.

“Este evento que se está realizando hoy es gracias al director administrativo de la Cámara de Representantes. Fíjese usted, Miguel Uribe siendo senador y fue la Cámara la que nos apoyó con el evento. Y gracias también al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, que nos hizo todo el apoyo en materia de resolución, de permisos, el cambio del nombre del parque”, recalcó el congresista.

El parque El Golfito de Modelia, en el occidente de Bogotá, recibió un busto en memoria de Miguel Uribe Turbay al cumplirse un año de su muerte. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/63HCmgXfSg — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2026

Además indicó: “Entonces, fue una ley que se aprobó por unanimidad, pero la ejecución de la misma conllevó un trabajo que gracias a muchos actores pudo ser una realidad”.

De “Miguel Uribe Turbay sí se puede decir que es un símbolo de perdón. O sea, después de que le asesinan, a cualquier ser humano, a su señora madre, en su corazón no hay otra cosa que dolor. Luego viene un rencor, un odio y quizás una sed de venganza. Miguel no guardó esos malos sentimientos en su corazón porque él mismo lo demostró, sino que quiso transformar a Colombia y llevar ese perdón a los colombianos”, subrayó.

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Y por último expresó: “Aquí usted me está entrevistando debajo del árbol donde le quitaron la vida a una persona que fue víctima de la violencia en vida, cuando le asesinan a su señora madre, y víctima de la violencia cuando le quitan la vida a él también. Entonces, es un símbolo de perdón y ahora queremos convertirlo en un símbolo de paz, dejando plasmado en esta ley de honor, en el monumento, en las placas, en el nombre del parque, en todo lo que contiene esta ley, su frase: ‘un país sin violencia, mi propósito de vida’”.