Ministro de Comercio anuncia apoyo a comerciantes y empresarios afectados por fuerte sismo en varias regiones del país

El Gobierno Nacional anunció que pondrá en marcha acciones para acompañar a los comerciantes, emprendedores y empresarios que hayan resultado afectados por el fuerte sismo registrado este lunes en varias regiones del país.

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El pronunciamiento lo hizo el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien expresó su solidaridad con las familias que resultaron afectadas por el movimiento telúrico y señaló que desde su cartera se trabajará en la recuperación de los territorios impactados.

“Mi solidaridad con las familias afectadas por el fuerte sismo que hoy sacudió a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santander y otras regiones del país”, escribió Amín en su cuenta de X.

El funcionario agregó que el Ministerio de Comercio acompañará al presidente Abelardo de la Espriella en la respuesta institucional frente a la emergencia, en momentos en que las autoridades avanzan en la recopilación de información sobre posibles daños y afectaciones.

Terremoto en Colombia, temblor en Cali Foto: El País

Uno de los principales focos anunciados por el ministerio estará puesto en el sector productivo. Amín aseguró que el Gobierno estará al lado de los emprendedores, comerciantes y micro, pequeños y medianos empresarios cuyos negocios hayan sufrido daños como consecuencia del sismo.

“Trabajaremos por la recuperación de los territorios y estaremos al lado de los emprendedores, comerciantes y micro, pequeños y medianos empresarios que hayan visto afectados sus negocios, para que puedan recuperarse y salir adelante lo antes posible”, señaló el ministro.

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Terremoto en Colombia, temblor en Cali Foto: El País

El mensaje se conoce mientras el Gobierno activa los mecanismos de atención de la emergencia y consolida los reportes provenientes de los departamentos donde se sintió con mayor intensidad el movimiento telúrico.

La intervención del Ministerio de Comercio apunta a que la atención de la emergencia no se limite a la recuperación de infraestructura y la asistencia a las familias, sino que también contemple la reactivación económica de las zonas afectadas.