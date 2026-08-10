Colombia congela relaciones con la República Árabe Saharaui y reconoce soberanía de Marruecos sobre el Sahara occidental

El Gobierno colombiano anunció este lunes una decisión que marca un giro en la política exterior del país: congelará las relaciones diplomáticas con la denominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y reconocerá la soberanía de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, incluido el Sahara Occidental.

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La determinación fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores luego de una “revisión soberana” del reconocimiento que Colombia había otorgado a la República Árabe Saharaui Democrática durante el gobierno anterior.

Según la Cancillería, la decisión tiene en cuenta que las Naciones Unidas no reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática como Estado miembro y responde, además, al propósito de fortalecer la asociación estratégica entre Colombia y el Reino de Marruecos.

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La gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder recibieron al ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, y a la delegación oficial que lo acompaña. Foto: Gobernación del Valle Foto: El País

A partir de esta decisión, Colombia no mantendrá contactos políticos o diplomáticos con la RASD, ni realizará intercambio de misiones con esa entidad.

Tampoco respaldará a la RASD en foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, escenario en el que Colombia ocupa actualmente un asiento como miembro no permanente.

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Abelardo De La Espriella se posesionó en Cali como nuevo presidente, en una ceremonia alejada del protocolo. Foto: Guillermo Torres/SEMANA.

La Cancillería sostuvo que la nueva posición está enmarcada en el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el escenario planteado por la Resolución 2797 de 2025 del Consejo de Seguridad, relacionada con el Sahara Occidental.

El cambio supone, además, un acercamiento más estrecho con Marruecos, país con el que Colombia mantiene relaciones desde hace casi cinco décadas. El Gobierno señaló que busca “revitalizar” esos vínculos mediante una agenda de largo plazo y con mayores espacios de cooperación bilateral.

Turistas en medio de un desierto Foto: Getty Images

De acuerdo con el comunicado, esa nueva etapa estará enfocada en intercambios comerciales, promoción de inversiones, turismo, seguridad alimentaria, desarrollo portuario y logístico y conectividad atlántica entre los dos países.

La decisión también modifica la postura que Colombia había mantenido frente al conflicto del Sahara Occidental, una disputa territorial de larga duración entre Marruecos y el Frente Polisario, que proclama la RASD.

Con el congelamiento de los vínculos con esta última entidad, el Gobierno colombiano fija una nueva posición diplomática y prioriza el fortalecimiento de su relación bilateral con Rabat.