Polémica por nombramientos de última hora de la Cancillería en embajadas y consulados

A dos semanas de finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Cancillería ha hecho varios nombramientos de personas que estaban en la planta interna de esa cartera, pero pasarán a la planta externa, es decir, trabajarán en el exterior.

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En la lista están la secretaria general, Elvira Sanabria, que será la cónsul de Nueva Loja, en Ecuador; el exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y director de Asuntos Jurídicos Internacionales, John Jairo Camargo, que llegará a la Embajada en Chile; y José Ros, jefe de gabinete de la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio.

Rosa Villavicencio, canciller del Gobierno Petro Foto: Catalina Olaya

Al grupo se suma el jefe de la oficina jurídica interna del ministerio, Uberney Marín, que irá a Maracaibo, en Venezuela; el asesor de la canciller, Wilmar Díaz, que será enviado a Barquisimeto, también en Venezuela; y Gloria Esperanza Acevedo, quien era ministra consejera en la Embajada en Chile, nombramiento que fue anulado por el Consejo de Estado, y ahora va a Panamá.

SEMANA conoció que en los últimos días se hicieron nombramientos adicionales. Se trata del primer secretario de la Cancillería, Óscar Augusto Puche, que pasará a la Embajada en Emiratos Árabes, donde ya había estado previamente. Aunque su nominación fue anulada, lo volvieron a poner allí el pasado 8 de julio.

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Juan Pablo Francisco Calderón, el primer secretario de la Cancillería, pasará a la Embajada en China. De igual manera, ya había estado allí, pero su nombramiento fue suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Había permanecido en el país asiático unos meses mientras finalizaba la Ley de Garantías y lo volvieron a nombrar el pasado 9 de julio.

Otro de los recientemente nombrados fue Francisco Hernando Cubides el pasado 8 de julio. Se trata de un excomandante de las Fuerzas Militares que tomará posesión como embajador en Indonesia. Este es el único de libre nombramiento y remoción.

Adicionalmente, Sergio Enrique Ortiz Gil está en inducciones para ser el segundo secretario del consulado en Panamá. Por ahora, no se ha publicado el decreto de su nombramiento, pero ya se adelanta su entrenamiento para que, una vez sea firmado por la canciller, pueda viajar y tomar posesión de ese cargo antes del 7 de agosto.

La ministra de Relaciones Exteriores ha hecho varios nombramientos diplomáticos a pocos días de finalizar el Gobierno. Foto: TWITTER @CANCILLERIACOL

Un premio

Aunque por ahora no se conocen las razones de fondo de cada uno de estos movimientos diplomáticos a pocas semanas de terminar el Gobierno, fuentes de la Cancillería aseguraron bajo reserva que todos tienen en común que son cercanos a la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio. Dicen que cuando se han dado estos nombramientos a pocos días de finalizar una administración, se interpreta como una especie de “premio”.

“Es una forma de premiarlos por haber estado con todos ellos durante estos cuatro años”, dijo una fuente de la Cancillería que pidió reserva de su identidad.

Un caso particular es el de Ros, quien viene de varias administraciones atrás; incluso, estaba desde el Gobierno del expresidente Iván Duque, por lo que fue un funcionario que se ha logrado mantener más allá del cambio de Gobierno.

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Uno de los cuestionamientos que se ha generado por los traslados diplomáticos es que los funcionarios tienen derecho a viáticos y gastos representativos. Estos cálculos dependen del lugar al que sean trasladados, la moneda de ese país y otros costos que sean considerados. A excepción del embajador en Indonesia, los demás cargos son en provisionalidad, por lo que el Gobierno entrante no podrá sacarlos fácilmente por las condiciones en las que son nombrados.

Varios funcionarios cercanos a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio fueron designados para cargos en el exterior antes del cambio de Gobierno, según conoció SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Los diplomáticos tuvieron que pasar por un entrenamiento de un mes. Varios de ellos están a punto de irse a sus lugares de destino y se cuestiona que el Estado deberá correr con esos gastos de traslado para los diplomáticos.