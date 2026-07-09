Gobierno saliente de Gustavo Petro reta a Abelardo De La Espriella y publica hojas de vida para cargos en la Cancillería

Hace varios días, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, elevó una petición al Gobierno saliente de Gustavo Petro para frenar los nombramientos en la Cancillería mientras avanzaba el empalme. Sin embargo, se conoció una medida que generará reacciones.

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En ese sentido, y haciendo caso omiso a la solicitud de Restrepo, el Gobierno saliente de Petro publicó varias hojas de vida en la página de aspirantes de la Casa de Nariño para cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se trata de cargos de asesores, directores técnicos y profesionales especializados. En su momento, el vicepresidente electo expresó que este tipo de nombramientos podría afectar la autonomía del nuevo Gobierno para conformar su equipo diplomático. También podría ir en contra del espíritu de la carrera diplomática, que privilegia el mérito y a los funcionarios escalafonados.

Hojas de vida para cargos en la Cancillería. Foto: Hojas de vida para cargos en la Cancillería.

Inclusive, en un documento firmado por José Manuel Restrepo, puso de presente varias alertas: “Desde una perspectiva de gestión fiscal, los nombramientos en provisionalidad efectuados sin necesidad acreditada del servicio generan obligaciones presupuestales que el nuevo Gobierno deberá asumir y que, en caso de ser revertidas mediante retiro o reubicación del personal así designado, pueden derivar en reclamaciones administrativas y eventuales procesos de responsabilidad fiscal, circunstancia que la Contraloría General de la República ha calificado como riesgo de detrimento patrimonial en situaciones análogas”.

“Por su parte, es preciso señalar que la dirección de las relaciones internacionales es una de las atribuciones constitucionales más directamente vinculadas a la naturaleza del mandato presidencial. El artículo 189, numerales 2 y 6, de la Constitución Política reconoce al Presidente de la República la facultad de dirigir las relaciones internacionales y de proveer los empleos del Servicio Exterior, en ejercicio de las cuales corresponde al Presidente electo definir, desde el inicio de su mandato, tanto los lineamientos de la política exterior como la configuración del equipo humano que tendrá a su cargo su ejecución”, insistió la mano derecha del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

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Finalmente, expresó: “Los nombramientos en provisionalidad que se adelanten durante el periodo de transición, sin necesidad real e inaplazable del servicio, constituyen una interferencia en ese espacio de decisión autónoma del Gobierno entrante y obligan al Presidente entrante a iniciar su mandato gestionando las consecuencias de decisiones que no adoptó, consumiendo tiempo y recursos institucionales que deberían estar dedicados a la implementación de su programa de gobierno. Esta situación es jurídica y políticamente insostenible y, como coordinador del proceso de empalme, tengo el deber de advertirla con la anticipación necesaria para que pueda ser evitada”.