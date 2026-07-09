El presidente electo, Abelardo De La Espriella, está a un paso de tener partido político. SEMANA conoció apartes de una ponencia del magistrado Alfonso Campo, del Consejo Nacional Electoral, que otorga la personería jurídica al movimiento Defensores de la Patria. La ponencia será estudiada la próxima semana por la Sala Plena del CNE.

Defensores de la Patria busca convertirse en partido político: radicó solicitud ante el CNE para obtener personería jurídica

Magistrado Alfonso Campo fue el ponente de la iniciativa. Foto: colprensa-Argemiro Piñeros

La propuesta concluye que el movimiento cumple los requisitos constitucionales, legales y jurisprudenciales para acceder a la personería jurídica, al haber acreditado un respaldo ciudadano ampliamente mayoritario en las elecciones presidenciales de 2026 y satisfacer las exigencias de la Ley 1475 de 2011.

La ponencia de Campo desarrolla una argumentación sustentada en la Constitución, la Sentencia SU-316 de 2021 y los principios de igualdad, pluralismo, participación democrática y seguridad jurídica.

Carlos Alonso Lucio, ¿con partido político? SEMANA conoció la ponencia del CNE que le otorga la personería jurídica a su movimiento

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz. Foto: Consejo Nacional Electora, CNE.

Este caso es similar a lo ocurrido con el movimiento Colombia Humana, del entonces candidato Gustavo Petro, que se convirtió en partido político luego de que él se convirtiera en presidente con más de 10 millones de votos. Es el mismo caso de la Liga de Gobernantes Anticorrupción del difunto Rodolfo Hernández.

Defensores de la Patria fue creado en 2025 por el abogado, empresario y electo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, como una plataforma política para respaldar su proyecto presidencial y reunir a ciudadanos afines a una agenda centrada en la seguridad, el fortalecimiento institucional, la defensa de la propiedad privada y el combate contra la corrupción.

Ponencia Defensores de la Patria. Foto: SEMANA

En su plataforma pública, la organización afirma que promueve valores como la libertad, la justicia, la honestidad, la seguridad y la defensa de la familia como núcleo de la sociedad. También sostiene que busca construir una organización política permanente con presencia nacional y participación activa en los procesos electorales.

Esta semana también se conoció la ponencia que le otorgaría la personería jurídica al Movimiento Bolivariano de Carlos Alonso Lucio, quien funge como coordinador del empalme de Abelardo De La Espriella.

Presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: Prensa Abelardo De La Espriella.

SEMANA conoció que el 26 de junio de 2025 Lucio solicitó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el reconocimiento de la personería jurídica para su movimiento Bolivarianos.

El magistrado Christian Quiroz, presidente del tribunal electoral y ponente del caso, ya radicó una ponencia favorable ante la Sala Plena para que sea estudiada, debatida y votada por los demás magistrados.