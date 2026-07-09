Periodista de ‘Noticias Caracol’ confesó que tuvo su primer novio a los 28 años y le fue infiel: “Encontré al diablo”

La periodista Érika Zapata, conocida por su estilo auténtico y cercano en las pantallas de Noticias Caracol, se convirtió en el centro de atención tras compartir detalles inéditos sobre su vida privada.

En una reciente entrevista en el formato digital Los parceritos, conducido por los comediantes Lokillo Florez y Jotapé, la comunicadora reveló que vivió su primera relación sentimental formal y su primer beso a los 28 años, una experiencia que, según sus declaraciones, no resultó como esperaba y concluyó en una dolorosa ruptura.

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Érika Zapata ha consolidado una carrera destacada en el periodismo regional y nacional, cubriendo principalmente el departamento de Antioquia. Su particular forma de narrar las noticias, utilizando un lenguaje coloquial, directo y libre de tecnicismos, le ha permitido ganar el afecto de los televidentes y una notable presencia en redes sociales.

Esta naturalidad, que suele aplicar a sus coberturas periodísticas, fue la misma con la que abordó los pormenores de su reciente situación sentimental en el espacio de entrevistas.

Durante su intervención en el mencionado pódcast, Zapata relató de manera abierta que decidió darse una oportunidad en el amor con un hombre mayor que ella. Sin embargo, la comunicadora describió que el noviazgo duró aproximadamente ocho meses, estuvo marcado por desconsideraciones económicas y falta de confianza por parte de su expareja.

“Yo me iba con ese man a un restaurante y ya me daba hasta pereza, porque nunca pagaba la cuenta; a mí ya me daba vergüenza y le decía: 'Tome, pague usted y se quedaba con las vueltas’. Me iba con él y me tocaba tanquearle; también a mí no me gastaban nada, muchachos”.

La situación se tornó más compleja cuando la periodista descubrió que el hombre mantenía una relación secreta con su pareja anterior: “Yo me empeliculé, me llamaban por la noche por WhatsApp y con eso tenía, estaba ilusionada con eso (...) Ese man me engañó a mí y hasta embarazó a una vieja”.

Al enterarse, Zapata decidió terminar la relación, lo que derivó en una confrontación. “Finalmente, él me trata mal, me hace sentir mal con sus comentarios: ‘No estoy preparado para salir con una persona como tú’”, expresó Zapata durante la entrevista, explicando que la ruptura formal ocurrió hace menos de un mes. Aunque no reveló la identidad del sujeto, sí describió a esta persona como el mismísimo “diablo”.

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La comunicadora admitió que la ruptura afectó profundamente su estado de ánimo, lo que se reflejó de manera indirecta en su trabajo. No obstante, Zapata destacó el papel fundamental que desempeñaron sus compañeros de Noticias Caracol en su proceso de recuperación.

En particular, relató el consejo que le dio uno de los camarógrafos del equipo técnico del canal. “Me dijo: ‘¿Usted está llorando por eso, Érika? Usted todo lo que ha obtenido, todo lo que ha logrado... el que perdió es él, usted vale mucho la pena’”, recordó la periodista, al señalar que esas palabras fueron determinantes para continuar con su rutina laboral y personal con mayor tranquilidad.