Shakira recibió inesperada llamada en plena entrevista y vivió momento con su asistente; tuvo particular reacción

Shakira sigue despertando todo tipo de reacciones en sus fieles seguidores, debido al auge que tomó en el mundo por su participación en el Mundial 2026 y la gira de conciertos con Las mujeres ya no lloran tour.

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En medio de esta euforia que despertó la famosa, muchos fanáticos estuvieron pendientes de sus entrevistas, apariciones e intervenciones, esperando conocer más de los proyectos que venían a futuro. La celebridad no dudó en dar vistazos sobre sus planes en este año, causando furor en más de uno.

Sin embargo, recientemente, Shakira concedió una entrevista a La revuelta, presentado por David Broncano, donde se conectó a través de una videollamada. La barranquillera estaba en Boston, Estados Unidos, mientras que el presentador se ubicaba en España.

Pese a que todo el diálogo rodeó su residencia en Madrid y los shows que daría incluyendo Dai Dai, en cámara quedó captado un momento muy inesperado y gracioso. La cantante no supo cómo reaccionar, llevando a unas cuantas risas entre los espectadores.

Según se observó, Shakira estaba charlando con el español, cuando vio que le entraron dos llamadas en plena entrevista. Aunque trató de colgar, su asistente quiso ayudarle y no calculó la forma de colaborar con este asunto.

Al pausar la entrevista por estas llamadas entrantes, la colombiana se mostró sorprendida y risueña. Cuando Broncano indagó sobre si se podía saber quién era, la famosa evitó revelar la identidad.

Al no lograr colgar una llamada, la asistente de Shakira se agachó y gateó hasta el lateral del teléfono, buscando ayudarle con este asunto. Con lo que no contaba era que sería pillada por el público y el conductor, el cual pidió que se presentara la mujer ante la cámara.

Shakira: “Ya colgué. Colgué dos veces, insistente”.

David Broncano: “Dile que salude, Shakira”.

Shakira: “Es mi asistente, estaba tratando de colgar la llamada, la veo caminando en cuatro”.