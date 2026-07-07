La conmovedora reacción de Shakira a la eliminación de la Selección Colombia: “Esas lágrimas son de cada uno de nosotros”

La Selección Colombia finalizó este martes su participación en el Mundial 2026 tras caer 4-3 en la definición por penaltis ante Suiza en los octavos de final. Minutos después del compromiso disputado en Vancouver, la cantante barranquillera Shakira se pronunció en sus redes sociales oficiales para respaldar el desempeño del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

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El encuentro entre Colombia y Suiza se caracterizó por el apretado juego durante los 120 minutos de juego, concluyendo con un marcador de 0-0 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El combinado colombiano mostró pasajes de superioridad en la primera mitad mediante una presión alta liderada por Luis Suárez y el mediocampista James Rodríguez, quien posteriormente fue sustituido bajo el aplauso de los asistentes.

A pesar de las opciones de peligro generadas, incluyendo un remate de cabeza de Jhon Lucumí que impactó en el travesaño en el minuto 98 y una aproximación final de Daniel Muñoz, la falta de definición llevó el desenlace a la tanda de penaltis.

En la definición, los fallos del defensor Dávinson Sánchez y el atacante Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, sumados al cobro definitivo del suizo Rubén Vargas que superó al guardameta Camilo Vargas, sentenciaron la eliminación de Colombia.

Pocos minutos después de consolidarse el resultado, Shakira utilizó sus plataformas digitales oficiales para emitir una declaración de apoyo al plantel y hacer mención a la frustración visible de los jugadores, particularmente del extremo Luis Díaz.

“Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”, manifestó la artista en su publicación.

Reacción de Shakira a la eliminación de Colombia Foto: @shakira

La intérprete añadió: “Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección. Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo”.

De manera paralela, la carrera de la barranquillera registra un desempeño histórico impulsado por Dai Dai, el tema oficial del certamen interpretado junto al artista nigeriano Burna Boy.

De acuerdo con los registros recientes de la industria musical, la canción se convirtió en la primera pieza oficial de una Copa del Mundo en liderar el listado Billboard Global Excl. U.S. desde la fundación de este indicador en el año 2020, el cual evalúa el consumo digital y streaming en más de 200 territorios fuera de la frontera estadounidense.

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Adicionalmente, las métricas de la plataforma Spotify posicionaron al sencillo en el primer puesto del Top 50 Global, acumulando una cifra superior a las 4,2 millones de reproducciones en una sola semana.

Hasta la fecha de este reporte, el videoclip oficial registra más de 277 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que en Spotify supera las 114 millones de reproducciones, alcanzando de igual forma el liderato en la lista mundial de iTunes.

La artista de Barranquilla, quien inauguró la cita mundialista con una presentación en vivo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, compartió la noticia con su audiencia tras mantener comunicación con su equipo de representación:

“Hoy mi mánager me llamó y me dio noticias increíbles. Solo puedo agradecer a todos ustedes por apoyarme y hacer esto posible y convertir a Dai Dai en la canción más escuchada en el planeta”. Con base en la agenda del evento, está previsto que la cantante realice una nueva aparición en vivo durante la ceremonia de clausura de la gran final de la Copa del Mundo.