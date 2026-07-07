El reclamo de Miguel Polo Polo a Karol G tras su mensaje a Abelardo de la Espriella: “Seguimos esperando...”

El debate político en Colombia sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del congresista Miguel Polo Polo dirigidas a la cantante de genero urbano Karol G. Polo Polo cuestionó públicamente a la artista antioqueña, exigiéndole una postura crítica frente al actual gobierno de Gustavo Petro, luego de que ella compartiera un extenso mensaje orientado al mandatario electo, Abelardo De La Espriella.

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El intercambio ha generado diversas reacciones entre los usuarios de las redes, dividiendo opiniones entre quienes apoyan el reclamo del expolítico y quienes defienden la neutralidad o el derecho a la libre expresión de la intérprete.

La discusión pública se desencadenó días después de que se consolidara el triunfo electoral del abogado Abelardo De La Espriella como próximo presidente de la República de Colombia. A pesar de mantener un perfil habitualmente al margen de la militancia partidista activa, Karol G utilizó sus canales digitales para publicar un pronunciamiento reflexivo sobre el futuro del país.

De acuerdo con las declaraciones publicadas por diversos portales de entretenimiento y opinión, la artista paisa manifestó:

“Hay millones de colombianos que creen en usted y hay millones que piensan distinto, sueñan distinto y votaron distinto. Pero todos compartimos algo: queremos vivir en un país más seguro, más justo, con más oportunidades y menos odio”.

En su texto, difundido en sus redes sociales que simulaba un bloc de notas, la cantante instó al mandatario electo a ejercer un liderazgo inclusivo y consciente de la polarización nacional.

“Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad. Escuche a quienes votaron por usted, pero también a quienes no lo hicieron. Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia”, añadió la intérprete.

El pronunciamiento de la artista no pasó desapercibido para los sectores de la oposición del actual gobierno. El ex representante a la Cámara Miguel Polo Polo reconocido por su activo rol en redes, arremetió contra la postura de la cantante. Polo Polo cuestionó lo que, a su juicio, representa una falta de equidad en las exigencias que la artista realiza a los diferentes actores del espectro político del país.

A través de sus redes sociales oficiales, expuso:

“Señora Karol G, seguimos esperando su carta al actual presidente Petro donde le pida que reconozca los resultados y salga del poder de manera pacífica. ¿O sus escritos en bloc de notas solo aparecen cuando se trata de cuestionar a Abelardo de la Espriella por representar una ideología que a usted no le gusta?”.

Señora @karolg, seguimos esperando su carta al actual presidente Petro donde le pida que reconozca los resultados y salga del poder de manera pacífica. ¿O sus escritos en block de notas solo aparecen cuando se trata de cuestionar a Abelardo de la Espriella por representar una… — POLO POLO (@MiguelPoloP) July 7, 2026

Con este interrogante, sugirió un presunto sesgo ideológico en las intervenciones públicas de la artista.

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Las afirmaciones provocaron una inmediata ola de comentarios en las redes sociales, reflejando la marcada polarización que caracteriza la conversación política digital en Colombia. Un sector de la ciudadanía respaldó las palabras de Polo Polo, argumentando que las figuras públicas de proyección internacional deberían mantener una postura uniforme o abstenerse de intervenir en coyunturas políticas como esta.

Por otro lado, numerosos internautas salieron en defensa de la cantante, argumentando que sus palabras correspondían a una petición legítima y constructiva de una ciudadana hacia un mandatario electo, desmarcada de ataques personales.

Entre las réplicas recopiladas en las plataformas se leen mensajes como: “Ella es famosa, no cae en tu jueguito de política retorcida”, “Señor Polo Polo, ¿usted por qué no se calla? Ella es ciudadana” y “Nosotros hablando de empalme y el otro sigue con Karol G”.