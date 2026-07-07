Yeferson Cossio habría apostado más de 4.600 millones de pesos a la Selección Colombia y perdió todo tras la eliminación

El reconocido creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio volvió a captar la atención de las redes sociales tras el reciente encuentro futbolístico entre las selecciones de Colombia y Suiza. Luego de haber obtenido un resultado favorable en el partido debut de la Tricolor frente a Uzbekistán, Cossio decidió arriesgar la totalidad del capital acumulado en una nueva apuesta digital, la cual terminó en una gran pérdida financiera tras la eliminación del combinado nacional en la tanda de penales.

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La relación de Cossio con las apuestas en este torneo comenzó semanas atrás, durante el estreno de la Selección Colombia frente a Uzbekistán. En aquella ocasión, según reportó este medio, el influenciador anunció que colocaría un millón de dólares a favor del equipo colombiano utilizando la plataforma internacional de apuestas 1Win.

Aquel primer compromiso, vivido por el antioqueño desde las tribunas del estadio en México, culminó con una victoria colombiana que generó un retorno adicional de 380.000 dólares. No obstante, como detallaron sus historias de Instagram, la efectividad total del cobro del cobro total fue de aproximadamente 4.000 millones de pesos colombianos en ese momento.

En lugar de retirar el dinero obtenido, Yeferson Cossio optó por reinvertir la suma completa, 1.380.000 dólares, en el decisivo encuentro de octavos de final contra el seleccionado de Suiza. La proyección del creador de contenido apuntaba a una ganancia potencializada que habría alcanzado los 2.221.800 dólares.

Con el fin de elevar la expectativa entre sus millones de seguidores, Cossio incluso prometió públicamente que, de resultar ganador, obsequiaría un reloj de la marca Rolex a cada uno de los jugadores del plantel de la Selección Colombia.

El desarrollo del partido, sin embargo, tomó un rumbo de alta complejidad técnica y física. Tras el tiempo reglamentario y una prórroga reglamentaria en la que persistió el empate, la clasificación debió definirse desde el punto penal.

En la tanda, el defensor Davinson Sánchez falló el primer cobro colombiano. Pese a que Suiza también erró uno de sus lanzamientos, el guardameta helvético detuvo la mayoría de los tiros penales, sellando el tiquete de Suiza a los cuartos de final, donde se medirá ante Argentina, y firmando el final de la participación de la Tricolor.

Cossio compartió sus impresiones a través de sus canales oficiales. Lejos de ocultar el resultado, el influenciador aclaró de donde habría salido el dinero que había apostado: admitió que ese dinero provenía de una pauta con la plataforma de apuestas en línea 1Win.

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De acuerdo con sus propias declaraciones, el millón de dólares inicial no provenía directamente de su patrimonio personal, sino que correspondía a un depósito promocional realizado en su cuenta de la plataforma por la empresa de apuestas 1Win, presumiblemente como parte de un acuerdo publicitario o de patrocinio de marca.

El creador de contenido aclaró que su pérdida real radicó en no haber retirado las ganancias netas del partido anterior, fondos que se diluyeron por completo al mantener activa la jugada en el mercado de las apuestas deportivas contra Suiza.