“Casi me desmayo”: Yeferson Cossio ganó más de 4.000 millones de pesos tras el triunfo de la Selección Colombia

El debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 no solo movió pasiones en la cancha, sino cifras astronómicas en las plataformas digitales.

Uzbekistán 1 vs. 3 Colombia: reviva el minuto a minuto del debut mundialista de la Tricolor

El gran protagonista en las redes sociales fue el creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio, quien horas antes del pitazo inicial anunció su intención de realizar una millonaria jugada de un millón de dólares a favor de la Tricolor frente a Uzbekistán a través de la plataforma 1Win.

Lo que siguió fue una jornada de infarto en la cual el influenciador vio peligrar y luego multiplicarse su capital desde las tribunas del estadio en México.

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El partido comenzó con una alta dosis en el primer tiempo, específicamente en el minuto 40, gracias al primer gol del lateral Daniel Muñoz. La respuesta de Cossio en sus historias de Instagram capturó de inmediato la atención de sus millones de seguidores, al mostrar la enorme descarga de adrenalina que significó el gol para sus finanzas.

Este fue el once titular con el que de debutó Colombia en el Mundial de 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

“¡Goooool jueputaaaa, casi me desmayo!”, exclamó el creador de contenido visiblemente emocionado en sus plataformas.

Con el marcador 1-0 de forma parcial, Cossio reportó a su audiencia que el sistema ya le estaba generando un dividendo temporal de 70.000 dólares (aproximadamente 240 millones de pesos colombianos) adicionales al monto base de su movimiento, sirviendo como un primer respiro en una jornada que apenas comenzaba a calentarse.

Con esta emoción, Daniel Muñoz festejó su anotación en el Mundial 2026, en duelo que Colombia jugó ante Uzbekistan en Ciudad de México. Foto: Copa Mundial Fifa

La tranquilidad duró poco para el antioqueño. En el minuto 60 del segundo tiempo, el combinado de Uzbekistán aprovechó un descuido de Colombia y anotó el empate, un resultado que ponía en serio riesgo la millonaria proyección del influenciador.

Sin embargo, la angustia de Cossio se disipó rápidamente. En el minuto 66, Luis Díaz le devolvió la ventaja a Colombia con el 2-1. La anotación del guajiro provocó una eufórica e inmediata reacción en las redes del creador de contenido, quien gritó ante la cámara con notable alivio: “¡Volvieron mis ahorros!”, haciendo alusión directa al gigantesco capital que estuvo en vilo durante seis minutos.

Así celebró el gol de la victoria de Colombia el atacante Luis Díaz, quien marcó su primer gol en un Mundial, en la victoria de la Tricolor 2-1 sobre Uzbekistán. Foto: Copa Mundial Fifa

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Cuando el compromiso entraba en su fase de descuento y los nervios seguían de punta, Jáminton Campaz apareció en el último minuto para decretar el 3-1 definitivo.

Jáminton Campaz celebrando el último gol de Colombia contra Uzbekistán. Foto: AP

El gol no solo catapultó a la Selección Colombia al liderato de su grupo por diferencia de goles, sino que selló una de las jugadas más arriesgadas y lucrativas en la trayectoria digital de Yeferson Cossio.

Aunque la colocación final y el cobro de la millonaria cifra (1.370.000 dólares, en pesos colombianos alrededor de 4 mil millones de pesos, proyectados inicialmente) dependen de las auditorías internas de las plataformas de juego, la puesta en escena del creador de contenido se convirtió, sin duda, en el segundo foco de atención más comentado del vibrante estreno mundialista de la Tricolor.