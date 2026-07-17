El Mundial da oxígeno a un negocio golpeado por los impuestos

El negocio de las apuestas en línea vive un momento paradójico. Mientras que el Mundial de Fútbol disparó el número de usuarios y el volumen de apuestas, las principales empresas del sector sostienen que la carga tributaria alcanzó niveles que ponen en riesgo su capacidad de inversión y terminan favoreciendo a los operadores ilegales.

Ese es el mensaje de Corredor Empresarial, operador de BetPlay, la principal plataforma colombiana de apuestas deportivas en línea. Espera cerrar 2026 con un crecimiento superior al 35 por ciento en volumen de juego, impulsado por el Mundial, aunque todavía busca recuperarse del impacto que dejó el IVA aplicado el año pasado, pese a que posteriormente fue eliminado.

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Con la emergencia económica decretada para atender la crisis de orden público y humanitaria en el Catatumbo, el Gobierno determinó en febrero de 2025 que los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet debían pagar la tarifa general de IVA del 19 por ciento. No obstante, el estado de excepción se cayó en la Corte Constitucional y con él los nuevos impuestos que se crearon.

Pese a esto, el cobro de ese IVA, que estuvo vigente entre febrero y noviembre del año pasado, le costó 740.000 millones de pesos a Corredor Empresarial.

Germán Segura, CEO de esta compañía que nació de la unión de las 32 empresas de chance de los departamentos del país, afirma que el IVA fue muy dañino para el negocio, pues gravó los depósitos de sus usuarios y obligó a replantear buena parte de la estrategia comercial. “Nos quedamos quietos”, resume el directivo. La compañía frenó la expansión, congeló nuevas contrataciones y redujo el respaldo económico que venía entregando a diferentes disciplinas deportivas y a equipos profesionales.

Explica que el problema de ese IVA, que el Gobierno también intentó incluir en sus fallidas reformas tributarias, radica en un desconocimiento de la naturaleza de las apuestas en línea. A diferencia de otras actividades de suerte y azar, sus operadores no obtienen como ingreso todo el dinero que reciben de los usuarios. La facturación corresponde únicamente al margen que queda después de pagar los premios, conocido internacionalmente como gross gaming revenue (GGR). Por eso, al gravar el depósito inicial, se termina afectando directamente la experiencia del usuario y hace más atractivo acudir a plataformas ilegales que no cobran ese sobrecosto.

22.000 personas trabajan de manera directa en la red de las empresas de chance que se unieron para conformar Corredor Empresarial. Foto: : HELEN RAMÍREZ

“Esto es como abrir una cuenta bancaria y que, apenas se consigna el dinero, descuenten el 19 por ciento: desde el comienzo, el usuario va perdiendo. Además, se trata de una actividad de entretenimiento en la que las personas suelen hacer varias apuestas al día por montos pequeños. Muchos jugadores no retiran de inmediato sus ganancias, sino que esperan a acumular un saldo y, al momento de sacarlo, pueden terminar recibiendo menos de lo que ganaron. Por eso, trasladar ese costo al cliente final era muy difícil”, explica el CEO de Corredor Empresarial. Dice que, por ende, ellos tuvieron que asumir el IVA y de ahí el impacto de los 740.000 millones de pesos.

El IVA desapareció al finalizar 2025, pero el alivio duró poco. Desde comienzos de 2026 entró en vigencia un impuesto al consumo, derivado de la emergencia económica que provocaron las inundaciones de inicio de año, que ahora grava el ingreso bruto del juego. Para

BetPlay, ese nuevo tributo representa entre 45.000 y 50.000 millones de pesos mensuales, cifra que se suma a los derechos de explotación que financian el sistema de salud y al resto de impuestos empresariales.

De acuerdo con Segura, la carga tributaria total pasó de niveles cercanos al 15 por ciento a porcentajes que, en algunos momentos, rondaron el 60 por ciento.

El deporte rey

En medio de esta coyuntura, el Mundial llegó en el momento justo. La Copa del Mundo volvió a dinamizar un negocio cuya demanda depende, en buena medida, del calendario deportivo.

BetPlay espera alcanzar cerca de 2,5 millones de clientes activos durante la temporada mundialista, frente a un promedio mensual cercano a 1,8 millones durante el resto del año.

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El crecimiento también se refleja en la frecuencia de las apuestas, aunque el comportamiento del negocio depende incluso de los resultados deportivos. Cuando ganan los grandes favoritos, los operadores pagan más premios y su margen disminuye. Cuando se producen sorpresas, el comportamiento financiero mejora.

Segura explica que la apuesta promedio en línea puede variar, pero aproximadamente está alrededor de 2.500 a 3.500 pesos. Al mismo tiempo, los hombres son sus principales usuarios, al ser el 88 por ciento de los jugadores.

Un camino empresarial

El auge de BetPlay no surgió exclusivamente por el crecimiento del mercado.

Corredor Empresarial nació hace cerca de 15 años cuando las concesionarias del chance decidieron unirse para competir en licitaciones nacionales. Su primer producto fue Super Astro, cuya concesión han renovado varias veces y siguen como el único operador. Posteriormente, aprovecharon la regulación de las apuestas en línea para lanzar BetPlay en 2017.

Segura atribuye buena parte de su crecimiento a tres factores: una red nacional de más de 30.000 puntos de venta, el desarrollo de tecnología propia y una agresiva estrategia de posicionamiento basada en el patrocinio del fútbol colombiano.

Hoy la marca está presente en la Liga BetPlay, la Copa BetPlay, el Torneo BetPlay, la Superliga y las competencias del fútbol femenino, además de ser uno de los principales patrocinadores de la Federación Colombiana de Fútbol.

Hoy la marca está presente en la Liga BetPlay, la Copa BetPlay, el Torneo BetPlay, la Superliga y las competencias del fútbol femenino. Foto: Colprensa-Schneyder Mendoza

Sin embargo, el mayor riesgo para el negocio de las apuestas en línea, asegura la compañía, no es la competencia entre los 17 operadores autorizados, sino las plataformas ilegales, que están en el exterior, pero a las que se puede acceder fácilmente, pues todo es por internet.

Aunque Coljuegos bloquea permanentemente páginas no autorizadas, estas reaparecen con nuevos dominios y continúan operando. Mientras tanto, las empresas reguladas deben cumplir exigentes requisitos en materia de prevención de lavado de activos, verificación de identidad, reportes financieros y controles tecnológicos.

Para Segura, la persecución seguirá siendo insuficiente mientras esas plataformas puedan mover recursos a través del sistema financiero.

La otra preocupación frente a este sector está relacionada con el juego responsable, dado que ha venido aumentando el debate sobre los riesgos de ludopatía y el acceso de menores de edad.

BetPlay asegura haber fortalecido sus mecanismos de control mediante biometría facial, validación permanente de identidad, límites voluntarios de gasto y tiempo de juego, así como programas de orientación psicológica para usuarios en los que detectan comportamientos de riesgo.

Su meta, dice el ejecutivo, es que el negocio permanezca como una actividad de entretenimiento y no derive en problemas de adicción.

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Con ese panorama, el sector pone ahora la mirada en el nuevo Gobierno. Más allá de reclamar una reducción de impuestos, buscan estabilidad regulatoria y reglas de juego predecibles para seguir invirtiendo.

También esperan que las autoridades comprendan una diferencia que consideran fundamental: los billones de pesos que suele mover la industria no representan utilidades para los operadores, sino el volumen total de recursos que circula dentro de las plataformas.

Mientras se resuelve ese debate, lo cierto es que las apuestas se han convertido en uno de los motores del entretenimiento digital, así como uno de los financiadores claves de la salud. Tan solo en 2025, Corredor Empresarial giró 340.000 millones de pesos a dicho sector.