“Mercado en reconfiguración profunda”. El análisis de Claro frente al proceso de consolidación de las telecomunicaciones en Colombia

El sector de telecomunicaciones está en un importante proceso de transformación, en medio de una coyuntura que lo hace distinto a muchos otros sectores de la economía.

Por una parte, en medio de una inflación que no cede en el país, esta actividad ha sido, en varios segmentos, deflacionaria, con precios que no crecen. Y, por otra, este año acabó de concretarse una de las movidas más relevantes: la integración de Tigo y Movistar.

Nuevo operador de telecomunicaciones colombiano anuncia inversión superior a los 120 millones de dólares en conectividad

¿Cuál es la visión que tiene en este contexto Claro, durante años el jugador de mayor tamaño en telecomunicaciones en el país?

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, considera que el mercado nacional está atravesando una reconfiguración profunda, tras la consolidación de las operaciones de Tigo y Movistar.

“Y no es un fenómeno aislado, pues la consolidación viene ocurriendo en toda la región y en el mundo. Países como Brasil, con más de 200 millones de habitantes, pasaron de tener cuatro operadores a tres. Estados Unidos, con más de 300 millones de personas, hizo el mismo tránsito, y varios mercados europeos han seguido esa misma línea. La realidad es clara y es que los mercados con múltiples operadores, altos niveles de inversión y precios a la baja tienden a consolidarse”, explica el ejecutivo.

Frente a este nuevo escenario, ¿cómo queda Claro frente a la posición de dominio que declaró la Comisión de Regulación de Comunicaciones? “Claro siempre ha sido respetuoso de las decisiones regulatorias y de los espacios institucionales en los que se analizan estos temas. Sin embargo, es evidente que el mercado ha cambiado de manera significativa frente al contexto en el que se tomó esa decisión, tanto por la evolución del sector en los últimos años como por la reciente integración de otros operadores”, señala De Gusmao.

4,8 % fue el crecimiento de Claro Colombia en 2025, frente al año anterior, según informe de América Móvil. Foto: Getty Images

Y agrega: “En ese escenario, consideramos que esa declaratoria debe ser revisada a la luz de la nueva realidad del mercado. Ahora, nuestro enfoque sigue siendo invertir, innovar y competir con base en la calidad del servicio y la experiencia que reciben nuestros clientes”.

Este nuevo contexto de competencia se da en un mercado acentuado por un hecho: los precios para los usuarios han venido bajando de manera sostenida, mientras que la inflación en Colombia no cede. De Gusmao pone como ejemplo el caso del internet móvil, segmento en el que el costo por consumo de datos se ha reducido de forma significativa: 74,4 por ciento en los últimos cinco años.

“Esto responde principalmente a la alta competencia en el mercado, a la llegada de nuevos jugadores en su momento y a la evolución tecnológica, producto de la constante innovación, y a un aumento sustancial de la demanda (tráfico) de datos, factores que llevan a una reducción de los precios para los usuarios”, explica.

Sin embargo, ante el nuevo proceso de consolidación, el propio Gobierno ha expresado su preocupación por un eventual cambio de tendencia, en el que, con menos jugadores en el mercado, los precios vuelvan a repuntar.

El coletazo de la integración de Tigo y Movistar: se abre debate sobre aumento en el tope de espectro

“La integración entre Tigo y Movistar tiene el potencial de traducirse en mayores beneficios para el país y, especialmente, para los usuarios. Una operación más sólida, con mayor capacidad de inversión, permitirá acelerar el despliegue de infraestructura, mejorar la calidad del servicio y seguir cerrando brechas digitales. Además, este tipo de dinámicas eleva el nivel de competencia en el mercado, impulsando a todos los operadores a dar lo mejor, lo que al final se traduce en mejores servicios, más innovación y mayor acceso para los colombianos”, dice De Gusmao.

Afirma que, para Claro, la prioridad es seguir liderando el sector con una infraestructura de data centers y de red fija y móvil “única en Colombia, que nos permita conectar al país con mayor capacidad, cobertura y calidad. Al mismo tiempo, queremos seguir acompañando a empresas y emprendedores en su transformación tecnológica”.

Por eso, agrega, están preparados para responder a los desafíos de esta nueva dinámica competitiva y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades de un mercado que evoluciona hacia una mayor consolidación.

Además de la inflación, otras variables como la tasa de cambio, las tasas de interés y el riesgo país están teniendo, a su juicio, un impacto directo en el sector.

Rodrigo de Gusmao: "queremos seguir acompañando a empresas y emprendedores en su transformación tecnológica”. Foto: Getty Images

En medio de este contexto, en 2025, según De Gusmao, Claro cumplió sus metas. De acuerdo con el informe público de América Móvil, en 2025 la operación en Colombia registró un crecimiento de 4,8 por ciento frente al año anterior.

Estos resultados responden a dos factores, manifiesta De Gusmao: “El primero es la preferencia sostenida de los colombianos por nuestros servicios, lo que refleja la confianza en la calidad y consistencia de nuestra red. A eso se suma una estrategia de inversión eficiente en infraestructura, donde hemos liderado el despliegue de 5G en el país, ampliando cobertura y elevando de manera significativa la experiencia del cliente. Y el segundo factor es la evolución de Claro como una compañía de tecnología, que va más allá de la conectividad e integra soluciones digitales que generan valor a personas y empresas”.

Para este año, las expectativas están centradas en consolidar a Claro como una compañía de tecnología, fortaleciendo soluciones digitales en nube, ciberseguridad e inteligencia artificial.

“Esto se apalanca en una infraestructura robusta, que seguiremos expandiendo con el despliegue de 5G, donde lideramos con presencia en 63 ciudades, y el crecimiento de nuestra red de fibra óptica, que ya supera los 150.000 kilómetros y conecta a más de cinco millones de hogares”, dice De Gusmao.

Claro expande su red 5G a San Andrés y Leticia

Advierte que 2026 arrancó de forma sólida para Claro: “El primer trimestre mostró la continuidad de la estrategia que venimos ejecutando, basada en la expansión de la infraestructura 5G y el fortalecimiento de la red de fibra óptica”.

Además, es un año marcado, en la parte comercial, por el patrocinio a la Selección Colombia, que tuvo un destacado desempeño en el Mundial. ¿Cómo llegó a este patrocinio? De Gusmao señala que la empresa ha entendido algo muy importante y es que no solo conecta celulares, casas o compañías. “Conectamos emociones. Y si hay algo que provoca exactamente eso, es la Selección Colombia. Por eso para nosotros era imposible quedarnos por fuera de esta historia. Porque cuando un país entero está con su Selección, la señal que conecta a ese país tiene que estar ahí”.

Califica de “estratégica” esta apuesta que, dice, va mucho más allá de una inversión de mercadeo. “Este patrocinio es una forma concreta de aportar al talento colombiano, de construir país y de reafirmar nuestro compromiso con lo que más une a los colombianos: sus emociones. Ser la señal oficial de la Selección Colombia, en todas sus categorías, nos permite estar presentes en esos momentos que realmente importan, acompañando a millones de personas en cada gol, en cada partido y en cada historia que se construye alrededor del fútbol”, puntualiza.