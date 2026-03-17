Redes 5G: cómo saber si su celular es compatible para disfrutar de una conexión más rápida y estable

¿Ha escuchado hablar de la tecnología 5G? Se trata de la quinta generación de redes móviles y representa un avance significativo frente al 4G. Aunque muchas personas la asocian únicamente con un internet más rápido en el celular, en realidad supone una transformación mucho más amplia en la forma en que nos conectamos y utilizamos la tecnología.

Internet más rápido y estable en el celular: la función que debe activar ahora mismo para una conexión sin interrupciones

El 5G permite transmitir datos a velocidades mucho mayores, reduce el tiempo de respuesta entre acciones y resultados, y facilita la conexión simultánea de múltiples dispositivos sin afectar el rendimiento. Gracias a estas características, mejora la experiencia al navegar, ver videos o usar redes sociales.

Por esta razón, es importante saber si su móvil es compatible, dado que así podrá aprovechar al máximo los planes de datos que ofrecen los operadores y disfrutar de una conexión más rápida y estable. Aunque los celulares que solo cuentan con 4G siguen funcionando sin problema, no pueden acceder a las mejoras que ofrece esta nueva red.

De acuerdo con movilzona.es, una de las formas más sencillas de comprobarlo es revisar la caja del dispositivo, donde muchos fabricantes incluyen un logotipo que indica la compatibilidad con 5G. Si aparece este símbolo, se puede confirmar fácilmente que el teléfono cuenta con esta tecnología.

Para aprovechar el 5G correctamente, el dispositivo debe estar optimizado. Foto: Getty Images

Si no encuentra ningún distintivo, también puede consultar las especificaciones del fabricante en internet. En el apartado de redes, se indica si el dispositivo es compatible con 5G. Es importante tener en cuenta que algunos modelos tienen versiones 4G y 5G con el mismo nombre, por lo que conviene verificar este detalle con atención.

Asimismo, la mayoría de los smartphones de gama media y alta lanzados desde 2020 suelen incluir 5G, aunque existen algunas excepciones.

Para quienes prefieran una opción más directa, también es posible comprobarlo desde los ajustes del sistema, sin necesidad de revisar la caja, aplicaciones o la página del fabricante.

Una forma de comprobar la compatibilidad es revisar la caja del dispositivo. Foto: Adobe Stock

En Android, aunque los pasos pueden variar según la marca, generalmente debe ir a Configuración > Redes móviles > Datos móviles > Tipo de red preferida. Si aparece la opción 5G, el dispositivo es compatible. Sin embargo, no se recomienda activarlo sin una tarifa adecuada, ya que puede implicar un mayor consumo de batería.

Finalmente, para aprovechar correctamente el 5G, es importante que el móvil esté optimizado. Mantener el sistema actualizado y reiniciar el equipo periódicamente puede mejorar el rendimiento, la estabilidad y la eficiencia energética porque las actualizaciones suelen incluir mejoras en la conectividad, el uso de datos y la batería.