¿Va a ver el Mundial? El botón oculto del control que debe activar para transformar el sonido de su televisor

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026 está en marcha y, aunque la mayoría de los usuarios se enfocan en tener la pantalla más grande, una de las claves para sentirse dentro del estadio está en los oídos.

Existe un conjunto de ajustes, a veces ocultos bajo un solo nombre en su control remoto, que pueden cambiar una transmisión plana por una experiencia totalmente envolvente.

El “Modo Deportes”: su pase de entrada al estadio

La mayoría de los televisores modernos no requieren que los usuarios sean expertos en ingeniería de sonido. Los fabricantes han incluido perfiles predefinidos que, con solo presionar un botón, ajustan todo el sistema.

Según señala la marca Hisense, el ‘modo deportes’ está “especialmente diseñado para optimizar la imagen y el sonido durante los partidos”.

Con solo activar el modo deportes, muchos televisores ajustan automáticamente la imagen y el sonido para los partidos. Foto: Getty Images

Al presionar el botón y activar el ‘modo deportes’, este ajuste no solo mejora el brillo, sino que expande el escenario sonoro, lo que significa que el televisor intenta simular que el sonido proviene de un espacio mucho más amplio y abierto.

Inteligencia artificial al servicio del gol

Para quienes tienen equipos de última generación, la tecnología va un paso más allá mediante el uso de inteligencia artificial (IA). Estos sistemas analizan el partido en tiempo real para decidir qué sonidos deben resaltar.

Según Samsung: “El Modo AI Soccer optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido para brindarte una experiencia de visualización más inmersiva… mejora el sonido para llevar la emoción del estadio a tu sala”.

Algunos televisores usan Inteligencia Artificial para resaltar automáticamente los sonidos más importantes del partido. Foto: Getty Images

Diccionario rápido para el hincha tecnológico

Si decide entrar a la configuración manual de su Smart TV, encontrará algunos términos que no son del manejo de todo el mundo; estos son: