La NASA está a pocos días de lograr un hito que sorprenderá a la humanidad: “No es posible desde ningún otro lugar”

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto será mucho más que un espectáculo astronómico. La NASA aprovechará el fenómeno para desarrollar una misión científica en la que un avión de gran altitud seguirá el recorrido de la sombra de la Luna, mientras varios globos recopilarán información sobre los cambios que experimenta la atmósfera.

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El objetivo es obtener nuevos datos sobre el Sol y comprender mejor cómo su actividad influye en la Tierra.

Un avión para observar el Sol durante más tiempo

La agencia espacial utilizará un avión WB-57 que volará a unos 15.000 metros de altura para seguir la trayectoria del eclipse. Gracias a ese recorrido, los investigadores podrán observar la corona solar —la capa más externa del Sol— durante más tiempo que desde la superficie.

Kelly Korreck, responsable del programa de eclipses de la NASA, destacó la importancia de este momento para la ciencia.

“Desde nuestra perspectiva única en la Tierra durante un eclipse solar total, los científicos pueden estudiar la corona solar de una manera que no es posible desde ningún otro lugar del sistema solar”, afirmó Korreck.

El recorrido del avión ofrecerá una oportunidad única para estudiar la actividad del Sol. Foto: NASA

Las imágenes obtenidas también ayudarán a estudiar por qué la corona alcanza temperaturas tan elevadas y cómo se relaciona con el viento solar, un flujo de partículas que el Sol expulsa continuamente.

Cada eclipse ofrece nuevas pistas

Los investigadores explican que el Sol cambia constantemente, por lo que cada eclipse representa una oportunidad distinta para descubrir información.

“Cada eclipse es diferente. Por ello, podríamos observar cosas que no habíamos visto antes”, señaló Amir Caspi, investigador principal del proyecto.

Además, el equipo utilizará mejoras en sus cámaras y en el procesamiento de las imágenes, basadas en la experiencia obtenida durante el eclipse total de 2024.

Globos para estudiar la atmósfera

La misión también incluirá el lanzamiento de globos científicos en Islandia y España. Estos instrumentos medirán cómo reacciona la atmósfera cuando la luz del Sol desaparece durante unos minutos y analizarán variables como el ozono y la temperatura.

Uno de los aspectos que más interesa a los investigadores es comprobar cómo responde la capa más baja de la atmósfera al oscurecimiento repentino provocado por el eclipse.

Globos científicos medirán cómo cambia la atmósfera durante el eclipse solar total. Foto: Sean Bailey (Universidad de Kentucky)

“¿Logrará este eclipse hacer colapsar la capa límite?”, planteó Matthew Bernards, profesor de la Universidad de Idaho y líder de uno de los equipos científicos.

Con esta campaña, la NASA espera reunir nueva información tanto sobre el comportamiento del Sol como sobre los efectos que un eclipse total produce en la atmósfera terrestre