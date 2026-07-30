¿Su celular mostró este mensaje al conectarlo al puerto de carga? La acción urgente que debe hacer para evitar daños

Conectar el teléfono al cargador y encontrarse con el mensaje “Humedad detectada en puerto USB” puede generar preocupación, especialmente si el dispositivo necesita batería con urgencia. Sin embargo, este aviso no es un error del sistema, sino un mecanismo de protección diseñado para evitar daños graves.

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Pero, ¿a qué se debe este aviso? Este aviso aparece cuando el dispositivo detecta la presencia de líquido o condiciones de humedad en el puerto de carga. Como medida de protección, el sistema bloquea automáticamente el paso de energía hacia la batería para evitar cortocircuitos, corrosión u otros daños en los componentes internos.

En algunos modelos, como los Samsung Galaxy, la advertencia suele estar acompañada de un icono con forma de gota de agua y una alerta sonora que indica que la carga permanecerá suspendida hasta que el puerto esté completamente seco. Lejos de indicar una avería permanente, este aviso corresponde a un mecanismo de protección integrado tanto en el hardware como en el software del teléfono.

El puerto de carga es una de las partes más expuestas del dispositivo y puede acumular humedad por factores cotidianos como el vapor de agua, el sudor, el polvo o pequeñas salpicaduras, incluso cuando el celular no parece estar mojado. En equipos con certificaciones de resistencia al agua, como IP68, los sensores son capaces de identificar estas condiciones y activar automáticamente el protocolo de seguridad.

Cuando el sistema detecta humedad, bloquea la carga para evitar cortocircuitos, la corrosión de los contactos metálicos y otros daños en los componentes internos. Aunque esta restricción puede resultar incómoda, especialmente si la batería está a punto de agotarse, el teléfono recomienda desconectar de inmediato el cable de carga y esperar a que el puerto esté completamente seco antes de volver a conectarlo.

Este aviso aparece cuando el dispositivo detecta la presencia de líquido o condiciones de humedad en el puerto de carga. Foto: Getty Images

¿Qué debería hacer en estos casos?

De acuerdo con recomendaciones de fabricantes como Samsung, lo primero es desconectar el teléfono del cargador para evitar cualquier riesgo. Posteriormente, debe secar cuidadosamente el exterior del dispositivo con un paño limpio y seco. También puede inclinar el celular con el puerto de carga orientado hacia abajo y agitarlo suavemente varias veces para ayudar a expulsar cualquier resto de agua acumulada.

Una vez realizado este procedimiento, recomiendan dejar el dispositivo en un lugar fresco, seco y bien ventilado hasta que la humedad desaparezca por completo. Si se desea acelerar el proceso, puede utilizarse un ventilador que genere un flujo de aire a temperatura ambiente. En cambio, no aconsejan emplear secadores de cabello ni otras fuentes de aire caliente, ya que el exceso de calor puede afectar componentes internos.

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Si, después de esperar el tiempo suficiente, el mensaje de advertencia continúa apareciendo, también recomiendan probar con otro cable de carga para descartar un problema con el accesorio. En caso de que la alerta persista, lo mejor es acudir a un servicio técnico autorizado, donde podrán revisar el estado del puerto de carga y verificar si existen residuos o alguna falla que requiera una intervención especializada.