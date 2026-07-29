“Esta es una situación inaceptable”: Xbox respondió sobre la falla mundial que duró más de 13 horas

Xbox se pronunció después de la interrupción global que afectó a miles de jugadores durante más de 13 horas. La empresa reconoció la gravedad de lo ocurrido, explicó qué originó la caída y aseguró que tomará medidas para evitar que un problema similar vuelva a dejar sin servicio a la plataforma.

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Xbox admitió que la interrupción no debió ocurrir

Scott Van Vliet, jefe de tecnología de Xbox, informó que el incidente impidió a muchos usuarios iniciar sesión, consultar su biblioteca de juegos o acceder a títulos que ya habían adquirido.

Tras la recuperación del servicio, el directivo reconoció el impacto del incidente y aseguró que la compañía debe mejorar su respuesta ante este tipo de situaciones. “No obstante, esta es una situación inaceptable, y debemos hacerlo mejor para apoyarlos”, afirmó Van Vliet.

Además, adelantó que en las próximas semanas compartirá información sobre los cambios que se implementarán para fortalecer la plataforma.

La falla comenzó en un servicio del que depende Xbox

De acuerdo con la explicación del ejecutivo, el problema no se originó directamente en Xbox, sino en un sistema que la plataforma utiliza para comprobar que los usuarios tienen derecho a acceder a los juegos que compraron.

Van Vliet explicó que “un servicio de licencias que se encuentra fuera de Xbox, pero del que Xbox depende, comenzó a fallar”, lo que terminó afectando el inicio de sesión y otras funciones relacionadas con la verificación de los juegos.

El directivo agregó que el inconveniente también alcanzó a algunos socios comerciales que utilizan esa misma infraestructura, por lo que ciertos títulos presentaron fallas mientras otros continuaban funcionando con normalidad.

Microsoft revisará su infraestructura

Una vez restablecido el servicio, Microsoft inició una investigación para entender por qué un solo problema terminó afectando varias funciones de Xbox y por qué la recuperación tomó tantas horas.

En ese sentido, Van Vliet señaló que el objetivo va más allá de encontrar la causa específica del fallo. “Me importa menos la causa raíz de una línea y más las preguntas reales: por qué un fallo en un servicio pudo derribar tanto, por qué la recuperación tomó tanto tiempo y qué cambiamos para que un punto único de fallo no arruine su noche nuevamente”, sostuvo.

La empresa revisa su infraestructura tras una interrupción que duró más de 13 horas. Foto: Boston Globe via Getty Images

El responsable de tecnología indicó que la compañía buscará reforzar los sistemas que permiten iniciar sesión y validar el acceso a los juegos, además de mejorar la detección de este tipo de incidentes y ofrecer una comunicación más rápida cuando se presenten interrupciones del servicio.