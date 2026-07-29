Tener internet satelital gratis ya es posible: así puede solicitarlo desde su celular para una conexión rápida y estable

Los celulares y computadores se han convertido en herramientas indispensables para trabajar, estudiar, comunicarse o disfrutar del entretenimiento desde prácticamente cualquier lugar. Sin embargo, para aprovechar todas estas funciones es fundamental contar con una conexión a internet estable, ya que gran parte de las aplicaciones y servicios dependen de ella para funcionar correctamente.

La práctica que recomiendan hacer una vez por semana con el router para mejorar la velocidad y estabilidad del internet

Cuando la conexión es deficiente, la experiencia de navegación se ve afectada. Este problema es especialmente frecuente en zonas rurales o de difícil acceso, donde mantener una conexión estable suele ser más complicado. En estos casos, el internet satelital se presenta como una alternativa para mantenerse conectado.

A diferencia del tradicional, que funciona mediante redes de cables terrestres, el internet satelital transmite la información a través de satélites que orbitan la Tierra. Gracias a esta tecnología, la señal puede llegar a lugares donde la infraestructura convencional no está disponible, siempre que exista una vista despejada hacia el cielo.

Una de las alternativas que más popularidad ha ganado en los últimos años es Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk. Su propuesta es ofrecer conexión de alta velocidad incluso en regiones donde las redes tradicionales son limitadas o inexistentes.

El servicio de internet satelital se encuentra disponibles en varios países. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, el sistema está diseñado para operar en condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas, nieve o fuertes vientos. Según la compañía, puede alcanzar velocidades de hasta 400 Mbps, suficientes para realizar videollamadas, ver contenido en 4K, jugar en línea, teletrabajar y conectar varios dispositivos al mismo tiempo.

Aunque Starlink ofrece diferentes planes de suscripción, quienes aún tienen dudas sobre el servicio pueden aprovechar un periodo de prueba de 30 días para evaluar su funcionamiento antes de tomar una decisión.

El internet satelital de Starlink se ha convertido en una de las alternativas más llamativas. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty

Para acceder a esta prueba, solo es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Starlink.

Escribir la dirección donde se utilizará el servicio para comprobar si hay disponibilidad.

Elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades del usuario.

Completar el pedido y esperar la entrega del kit, que incluye la antena, el router, los cables y la fuente de alimentación.

Instalar el equipo siguiendo las instrucciones de la aplicación de Starlink.

Durante el periodo de prueba, evaluar aspectos como la cobertura, la velocidad y la estabilidad de la conexión.

Es importante aclarar que esta promoción no significa que el servicio sea gratuito de forma permanente. Una vez finalicen los 30 días de prueba, quienes decidan conservar el equipo deberán continuar pagando el plan mensual contratado. En cambio, si optan por devolver el kit dentro del plazo y cumpliendo las condiciones establecidas por la empresa, podrán solicitar el reembolso del equipo adquirido.