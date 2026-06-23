Internet satelital de amplia cobertura: así puede cambiarse a Starlink para disfrutar de una conexión más estable y veloz

El avance tecnológico de los últimos años ha transformado de manera acelerada distintos aspectos de la vida cotidiana, impulsando cambios significativos en sectores fundamentales para el desarrollo de la sociedad.

En este escenario, internet se ha consolidado como una de las herramientas más importantes, al facilitar la digitalización de numerosos procesos y hacerlos más ágiles, eficientes y accesibles.

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No obstante, cuando la conexión presenta fallas, la experiencia de los usuarios puede verse afectada. Las interrupciones del servicio dificultan tareas tan comunes como acceder a información, ver contenido en plataformas de streaming, trabajar de forma remota, editar documentos en línea o comunicarse a través de aplicaciones de mensajería. Debido a la creciente dependencia de la conectividad, cada vez se buscan más alternativas que permitan reducir estos inconvenientes.

Una de las soluciones que ha cobrado mayor relevancia es el internet satelital, una tecnología diseñada para ofrecer conexión incluso en zonas donde las redes tradicionales tienen dificultades para llegar o mantener una buena calidad de servicio. En este contexto, Starlink, el sistema desarrollado por SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, ha ganado protagonismo como una opción para quienes necesitan permanecer conectados sin importar su ubicación.

Las redes convencionales pueden verse afectadas por fenómenos climáticos como tormentas intensas, fuertes vientos, nevadas o inundaciones, situaciones que pueden provocar interrupciones tanto en hogares como en empresas.

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX. Foto: CFOTO via AFP

Frente a estos desafíos, el servicio satelital de SpaceX cuenta con equipos diseñados para operar en condiciones adversas. Sus antenas están preparadas para soportar aguanieve, lluvias torrenciales y ráfagas de viento, además de incorporar sistemas que ayudan a derretir la nieve acumulada y evitar que la señal se vea comprometida.

A ello se suma el rendimiento de la conexión. La compañía asegura que su servicio puede alcanzar velocidades superiores a los 400 Mb/s en gran parte del mundo, lo que permite realizar actividades que requieren un alto consumo de datos, como reproducir contenido en calidad 4K en varios dispositivos al mismo tiempo, participar en videollamadas, jugar en línea o navegar por redes sociales con estabilidad.

Antes de dar el paso hacia este tipo de conectividad, es recomendable comprobar si existe cobertura en la zona donde se instalará el servicio. Esta información puede consultarse a través del mapa de disponibilidad disponible en el sitio web oficial de la compañía.

La creciente dependencia de la conectividad ha impulsado la búsqueda de alternativas más estables y con mayor cobertura. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Una vez verificada la cobertura, el siguiente paso consiste en adquirir el kit de instalación y elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades del hogar o negocio. Tras recibir el equipo, la antena debe ubicarse en un lugar abierto y con una vista despejada del cielo para garantizar una comunicación eficiente con la constelación de satélites.

La configuración se realiza mediante la aplicación oficial de Starlink, que guía al usuario durante todo el proceso de instalación. Además, la herramienta permite detectar posibles obstáculos, como árboles o edificaciones cercanas, que podrían afectar la calidad de la señal y el rendimiento de la conexión.