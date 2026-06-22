Elon Musk lanza fuerte predicción y advierte que debemos prepararnos para lo que viene en los próximos cinco años

En un mundo en constante transformación y cada vez más influenciado por la tecnología, las opiniones y análisis de expertos resultan fundamentales para comprender cómo podría evolucionar la humanidad en los próximos años. En este escenario, uno de los empresarios que más ha llamado la atención por sus pronósticos sobre el futuro es Elon Musk, propietario de la red social X y de la compañía aeroespacial SpaceX.

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No es un secreto que la llegada de la inteligencia artificial ha despertado numerosos interrogantes sobre el papel que esta tecnología podría desempeñar en el futuro. Actualmente, ya ha transformado distintos ámbitos de la vida cotidiana y profesional, lo que ha generado tanto entusiasmo como preocupación. Entre los principales temores se encuentra la posibilidad de que la IA sustituya múltiples tareas realizadas por las personas o incluso llegue a desempeñar un papel predominante en diversos sectores.

En ese contexto, Musk lanzó una nueva advertencia sobre el avance de esta tecnología. A través de su cuenta en X, afirmó que “la IA probablemente superará la suma de toda la inteligencia humana en 4 o 5 años”.

El empresario considera que el avance acelerado de la IA transformará profundamente la economía. Foto: Montaje Semana, con fotos de Getty Images

La declaración surgió como respuesta a una publicación de Peter H. Diamandis, director ejecutivo de la Fundación XPRIZE, quien señaló:

“La abundancia no es solo más capacidad de cómputo y más energía. Son más mentes. Más personas libres para inventar, crear y resolver. El techo del genio humano siempre ha sido el tamaño de la población humana, y su acceso a herramientas y recursos. A medida que la humanidad se adentra en el espacio, destrozamos todas las limitaciones”.

Con estas afirmaciones, el hombre volvió a alimentar el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial al sostener que, durante los próximos cinco años, la inteligencia digital podría superar la capacidad intelectual combinada de toda la humanidad.

Según su visión, el acelerado desarrollo de esta tecnología transformará profundamente la economía. Además, proyectó una expansión masiva de la robótica y aseguró que, para finales de esta década, podrían existir al menos 100 millones de robots humanoides en funcionamiento en todo el mundo. Incluso planteó la posibilidad de que esa cifra alcance los 1.000 millones.

Musk proyecta que para finales de esta década podrían existir al menos 100 millones de robots humanoides en funcionamiento en todo el mundo. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

El líder también considera que la combinación de inteligencia artificial y robótica podría generar un incremento sin precedentes en la producción global. Como resultado, la economía mundial tendría el potencial de duplicar su tamaño en un periodo de entre cinco y siete años, impulsada por la automatización de procesos y por la capacidad de las máquinas para realizar tareas de forma más rápida y eficiente.

No obstante, el magnate advirtió que el ritmo de estos cambios será extremadamente rápido, por lo que el mundo dentro de unos pocos años podría ser muy diferente al que conocemos en la actualidad.