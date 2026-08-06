“Ni Musk, ni Bezos, ni Zuckerberg”: historiador lanzó cruda predicción sobre la IA que despierta preocupación por el futuro

El futuro de la humanidad ha sido durante décadas un tema de debate entre científicos, filósofos y especialistas de diferentes áreas. Sin embargo, en los últimos años esa conversación ha cobrado un nuevo impulso debido al acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) y al impacto que ya está teniendo en la vida cotidiana.

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Hoy esta tecnología está presente en múltiples actividades: responde preguntas, redacta textos, traduce idiomas, genera imágenes e incluso ayuda a programar. Su rápida evolución ha despertado entusiasmo por las oportunidades que ofrece, pero también ha alimentado una inquietud cada vez más común: ¿cómo transformará el futuro de las personas?

Una de las principales preocupaciones gira en torno al empleo. La IA es capaz de realizar numerosas tareas en cuestión de segundos y, aunque se ha convertido en una herramienta que permite ahorrar tiempo y aumentar la productividad, también ha despertado dudas sobre la posibilidad de que, en algunos sectores, llegue a reemplazar el trabajo humano.

El futuro de la humanidad vuelve a ser objeto de debate por el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Ante este panorama, distintos expertos han analizado las implicaciones de esta tecnología y han planteado diferentes escenarios sobre su evolución. Uno de ellos es el historiador Yuval Noah Harari, quien llamó la atención durante una intervención en el foro tecnológico Octopus Energy, en 2025, con una llamativa predicción.

“En unos años, la persona más rica de Estados Unidos no será Elon Musk, ni Jeff Bezos ni Mark Zuckerberg; será una IA”, afirmó.

Con esa declaración, el historiador invitó a reflexionar sobre los posibles cambios que podría provocar la inteligencia artificial en el futuro. Además, planteó interrogantes sobre un escenario que hoy parece lejano, pero que considera necesario discutir.

“Si alguna vez reconocemos que la IA es consciente, ¿qué implicará eso? ¿Tendrá derechos? ¿Podrá ganar dinero? ¿Poseer propiedades? ¿Y si, en el futuro, la persona más rica del mundo no fuera un ser humano, sino una IA?”.

Diversos expertos analizan los posibles escenarios que traerá esta tecnología en los próximos años. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo publicado por National Geographic, Harari también sostiene que la inteligencia artificial representa un cambio sin precedentes. A diferencia de inventos como la imprenta o la bomba atómica, considera que no se trata únicamente de una herramienta, sino de un agente con capacidad para tomar decisiones, aprender y generar nuevas ideas de forma autónoma.

Aun así, el verdadero alcance de esta tecnología sigue siendo incierto. Aunque hoy es imposible predecir con exactitud cómo evolucionará o cuál será su impacto en las próximas décadas, las reflexiones de expertos como Harari sirven para abrir el debate y comprender mejor los retos y oportunidades que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial.