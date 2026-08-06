Números de Walter Mercado para ganarse la lotería: un golpe de suerte para los signos este 6 de agosto

La astrología y la fortuna sorprenden nuevamente a los seguidores de Walter Mercado, reconocido astrólogo puertorriqueño. Aunque falleció en el año 2019, actualmente continúa siendo una de las figuras más importantes en cuanto al horóscopo occidental para los creyentes en las energías del universo.

Para el jueves 6 de agosto, sus familiares destaparon algunos consejos y recomendaciones para cada uno de los 12 signos, además de los números y combinaciones de la suerte, que ayudarían a muchos a llevarse el premio mayor en juegos de azar como chances y loterías.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Escuchar antes de responder será la mejor estrategia para resolver diferencias y fortalecer vínculos personales. Un acto de amabilidad podría abrirle puertas inesperadas.

Números de la suerte: 14, 33 y 57.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será una jornada favorable para disfrutar de los pequeños detalles y dejar que su carisma natural atraiga nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 6, 22 y 8.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad y la facilidad para comunicarse estarán en su punto más alto. Una conversación casual podría convertirse en una oportunidad importante, especialmente en el ámbito sentimental o profesional.

Números de la suerte: 13, 4 y 22.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un buen momento para resolver diferencias, fortalecer la convivencia y dejar que la intuición marque el camino.

Números de la suerte: 5, 30 y 8.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Su capacidad para expresarse con claridad y diplomacia será una de sus mayores fortalezas. El día será favorable para llegar a acuerdos, resolver malentendidos y consolidar alianzas tanto en el ámbito personal como profesional.

Números de la suerte: 11, 39 y 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La jornada será ideal para organizar las finanzas y reconocer el valor de todo el esfuerzo realizado en los últimos meses. Mantener el equilibrio entre las responsabilidades y el bienestar personal traerá resultados positivos.

Números de la suerte: 9, 26 y 3.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Con Venus transitando por su signo, aumentará su magnetismo y seguridad. Será un excelente momento para renovar la imagen, fortalecer la autoestima y abrirse a nuevas conexiones afectivas o profesionales que resulten enriquecedoras.

Números de la suerte: 15, 44 y 7.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La introspección será clave durante esta jornada. Dejar atrás cargas emocionales y reconocer aquello que necesita cambiar le permitirá avanzar con mayor tranquilidad y equilibrio.

Números de la suerte: 8, 33 y 17.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La clave del día estará en mantener el control emocional. Evitar decisiones impulsivas permitirá aprovechar oportunidades laborales y económicas que podrían resultar muy beneficiosas.

Números de suerte: 22, 9 y 39.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será una jornada ideal para actualizar conocimientos y adaptarse a los cambios que están ocurriendo. La apertura mental ayudará a descubrir nuevas metas y caminos de desarrollo.

Números de suerte: 50, 16 y 31.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones personales y los nuevos romances estarán favorecidos. Además, la capacidad de comunicación será una herramienta valiosa para concretar negocios, acuerdos y proyectos a largo plazo.

Números de suerte: 18, 12 y 37.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad y la creatividad estarán en uno de sus mejores momentos. Ayudar a otros, compartir conocimientos y fortalecer la relación con amigos cercanos traerá satisfacción y crecimiento personal.

Números de suerte: 25, 16 y 5.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.