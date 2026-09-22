El nuevo look de Silvestre Dangond tiene una razón: el cantante finalmente contó qué hay detrás

Silvestre Dangond volvió a llamar la atención de sus seguidores. Esta vez por un cambio de imagen que sorprendió a los millones de seguidores que suma en sus redes sociales y que han estado asistiendo a algunas de sus más recientes presentaciones y compromisos musicales.

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El cantante vallenato decidió dejar atrás su tradicional apariencia y apareció completamente rapado, un estilo que rápidamente generó comentarios entre quienes siguen de cerca su carrera y de manera constante están atentos a sus publicaciones en distintas plataformas.

La transformación incluso llevó a algunos de sus seguidores a preguntarse qué había motivado al artista a tomar una decisión tan drástica con su imagen y después de varias semanas de especulaciones, el propio Silvestre decidió explicar qué había detrás de este cambio.

Durante una reciente entrevista habló de su nueva apariencia y dejó claro que no se trató simplemente de seguir una tendencia o de probar un corte diferente, sino de una decisión pensada y relacionada con los nuevos proyectos que tiene en su carrera musical, además de algunas decisiones personales.

“Hay momentos que es importante reconocerse nuevamente”, aseguró el artista al explicar lo que significó para él verse de una manera distinta frente al espejo.

Silvestre también relacionó esta transformación con una etapa de reflexión personal y explicó que el pasó del tiempo hace que una persona quiera probar nuevos looks y en el caso de un artista, formas de verse frente a su público.

“Te estás viendo al espejo y estás viendo el mismo personaje”, comentó.

Para el cantante, cambiar su apariencia fue también una manera de hacer una pausa y revisar diferentes aspectos de su vida. Su explicación estuvo relacionada con la necesidad de encontrar mayor coherencia entre lo que piensa, siente y expresa.

“Es importante replantear para que todo tenga coherencia: lo que piensas, lo que sientes y lo que hablas”, manifestó.