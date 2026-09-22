Agmeth Escaf, integrante del Pacto Histórico, estalló en redes sociales por la incómoda situación que se dio tras darse a conocer los explosivos chats entre Eva Ferrer y Gustavo Petro.

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Luego de diversos señalamientos por el poder que tenía Verónica Alcocer desde su llegada a la presidencia, el expresentador aprovechó un hilo en X para explicar cada punto en el que quedó involucrado.

Según lo que quedó registrado, Escaf dio su verdad sobre lo que pasaba en la relación amistosa que tenía con la exesposa de Gustavo Petro, al mencionar que desde que llegó al Congreso siempre hubo chismes y especulaciones con respecto al vínculo que sostenían.

El congresista apuntó que intentaron dañarle la reputación a Alcocer, al mostrarla de maneras erróneas, al punto de inventarse una infidelidad.

“En mi primer año como congresista entendí que Palacio se había convertido en un lugar lleno de chismes de pasillo y de celos, que buscaban minar al gobierno y, en el fondo, acabar con la familia del presidente. El más nefasto de esos chismes pretendía destruir la reputación de una buena madre, mostrando a Verónica como una mujer díscola, infiel, indigna y corrupta. Cada obra de su trabajo social era atacada sin piedad. Le criticaban todo duramente: su manera de vestir, de hablar, de bailar y hasta de comer”, escribió.

“Como yo era su único amigo en la política, fue fácil usarme para destruir a esa familia. Para acabar con ella y de paso ridiculizar a Petro, imitaron la fórmula que le habían aplicado a Tutina durante el gobierno Santos, e inventaron que mi amiga de toda la vida era mi amante, sin importarles que ella criaba aún a una menor en edad escolar a quien también le hicieron mucho daño con esos inventos. El perjuicio fue enorme para su familia y para la mía. La bautizaron como ‘la brincona’ y a mí como ‘el primer mozo de la Nación’”, agregó.

Agmeth Escaf no se quedó callado y habló de una situación con Petro; mencionó que a ambos les tocó blindarse y cuidar todo aspecto privado de sus vidas, aunque de cualquier modo buscaban afectarlos.

Allí mencionó que toda la ola mediática desató el divorcio, la separación y la ruptura familiar del exmandatario y Verónica, la cual fue celebrada por muchos.

“El resultado: yo mantuve en privado mi vida sentimental para blindar a mi pareja de tanto odio; y Verónica, por su parte, se ocultó cada vez más para protegerse y proteger a los suyos hasta que prácticamente desapareció. En cuanto a ese matrimonio, ya sabemos cómo terminó todo: un divorcio, una familia rota y medio país celebrando la gran hazaña”, concluyó.