Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Santa Marta por amenaza de paro armado: “Recuperar plenamente el control territorial”

Ante la zozobra que crece en Santa Marta por la amenaza de paro armado, anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en represalia por los recientes golpes de la Fuerza Pública en su contra, el presidente Abelardo De La Espriella tomó una drástica medida.

Ordenó la militarización de Santa Marta, dejando instrucciones precisas a la Fuerza Pública para que blinde esa ciudad ante cualquier tipo de amenaza.

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Además, De La Espriella anunció que nuevamente viajará a Santa Marta para ponerse al frente de la situación en esa zona del país.

“¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado! Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta”, afirmó el mandatario colombiano en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Ante la amenaza de paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Santa Marta. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/lKIXox8QmG — Revista Semana (@RevistaSemana) September 22, 2026

También indicó: “Ya capturamos a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha. Y vamos por todos los demás. La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente: blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley”.

“Y voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales”, dijo.

“Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco”, sostuvo De La Espriella.

Pero en otra publicación que hizo más temprano de este martes, el presidente reveló detalles de un operativo que permitió dar de baja a alias Cholo.

“¡Golpe demoledor contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada! Orgulloso de nuestra Policía Antinarcóticos (Diran) y de la Fuerza Aérea Colombiana. En una operación conjunta de la Fuerza Pública fue neutralizado alias Cholo, segundo cabecilla, financiero y articulador de rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, con más de 15 años de trayectoria criminal”, recalcó el mandatario.

E indicó: “El balance es contundente: siete narcoterroristas neutralizados, incluido alias Cholo, y seis cuerpos más que no pudieron ser extraídos del lugar de los hechos, para un total de trece narcoterroristas sacados de circulación. Además, se incautaron10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre 50—, dos lanzagranadas, varias pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra”.

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“Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal. Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir. Han ido cayendo como ratas: Bendito Menor, Cholo y muy pronto vendrá Pinocho. Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno”, concluyó.