El vicepresidente José Manuel Restrepo sigue avanzando en su agenda en la ONU: conversó con el secretario António Guterres

El vicepresidente José Manuel Restrepo continúa adelantando encuentros en medio de la agenda internacional de la Semana de Alto Nivel que se desarrolla en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

José Manuel Restrepo dijo cómo intentará que desde Nueva York se invierta en Colombia: habrá reuniones con importantes empresarios

Uno de los encuentros más significativos que tuvo el representante del país fue un saludo con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, con quien dialogó unos minutos y se tomó la foto oficial.

Según destacó Restrepo, se trató de un encuentro importante para fortalecer la relación con la comunidad internacional y dialogar sobre los grandes desafíos en materia de crecimiento, desarrollo, paz y seguridad, sostenibilidad, nuevas tecnologías y mayores oportunidades para los colombianos. “Colombia tiene mucho que aportar al mundo y mucho por construir junto a él”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente también se refirió al diálogo que tuvo con el presidente Donald Trump en medio de la reunión del Escudo de las Américas, en la que el mandatario estadounidense destacó la posición que ha tenido el Gobierno de Abelardo De La Espriella con ese país: contraria a la que tenía el expresidente Gustavo Petro.

“Nos ven como un aliado estratégico. Ellos saben perfectamente la importancia que significa y que tiene Colombia, y lo que están viendo es que lo está haciendo muy bien el presidente Abelardo De La Espriella, luchando contra los grupos criminales, demostrando que se puede actuar con integridad y sin corrupción enfrentando la criminalidad”, aseguró Restrepo.

Este miércoles, el vicepresidente ha sostenido múltiples encuentros diplomáticos. Inició su agenda con un encuentro bilateral con el vicepresidente de Suiza, Ignazio Cassis, y, según dijo Restrepo, el alto funcionario suizo estaría interesado en venir al país.

Por su parte, tuvo un encuentro con Microsoft para buscar atraer inversión en tecnología e infraestructura digital al país.

José Manuel Restrepo ha tenido conversaciones bilaterales con representantes de distintos países. Foto: Vicepresidencia

Asimismo, se reunió con jefes de Estado que hacen parte del Compromiso de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es clave para enfrentar la delincuencia y los grupos armados criminales que operan en la región.

Y se espera que en la tarde tenga un encuentro bilateral con el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, quien es el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para hablar de una posible inversión en el país.

Posteriormente, tendrá una reunión bilateral con la reina Máxima de los Países Bajos, quien a su vez es abogada especial de la ONU para finanzas inclusivas, con quien se abordará este tema y cómo se puede conectar a Colombia con la agenda global de inclusión financiera.

Y finalizará con un encuentro con el Council on Foreign Relations, que es uno de los think tanks de política exterior más influyentes de EE. UU.

Por otra parte, se espera que este jueves Restrepo dé su discurso ante la Asamblea General de la ONU hacia el mediodía en nombre del Gobierno de Abelardo De La Espriella.