Hay molestia en el país por una denuncia ciudadana que advirtió que, en Norte de Santander, un docente asignó una tarea escolar sobre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las extintas Farc-EP. El Gobierno nacional se pronunció sobre la situación, que es rechazada ampliamente en redes sociales.

Según reportaron medios de comunicación locales, el hecho tuvo lugar en una institución pública del municipio de Villa del Rosario, donde los alumnos de quinto y cuarto de primaria tuvieron que dibujar en sus cuadernos los símbolos de esas dos estructuras.

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Por un lado, dibujaron la bandera roja y negra del grupo armado ilegal que más afecta a los habitantes de esa región del país, vinculada con las redes de narcotráfico y terrorismo. Por otro lado, dibujaron el logo del partido de los excombatientes de las Farc-EP, identificado con una rosa y la sigla Farc.

Una vez los padres fueron notificados del taller, mostraron molestia. Así reaccionó el docente en un audio replicado por los medios de comunicación de Norte de Santander:

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“(…) En todo caso, en vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas. Si ya están disgustados los padres por la guía, no quiero ver cuánto se van a disgustar cuando les pregunte y les pida que describan características relevantes según esos temas”, retomó La Opinión.

El Centro Nacional de Memoria Histórica tomó su postura por medio de una publicación en su cuenta de X: “Enseñar a los niños la historia del conflicto es necesario. Ponerlos a dibujar las banderas del ELN y las Farc, no. La memoria histórica debe partir de las víctimas, sus historias y su dignidad, no de los emblemas de quienes ejercieron violencia”.

El caso ya fue elevado al consejo directivo de la institución del municipio de Villa del Rosario y los padres esperan respuestas.